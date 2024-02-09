 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

«Зеркало недели» узнало, кто заменит нового главкома ВСУ на прошлом посту

Zn.ua: командовать Сухопутными войсками ВСУ будет замминистра обороны Павлюк
Сюжет
Военная операция на Украине
Сырский 8 февраля стал главкомом ВСУ, на его место командующего Сухопутными войсками может прийти замминистра обороны Павлюк. Он принимал участие в боевых действиях в Донбассе в 2014–2015-х и после начала военной операции в 2022-м
Александр Павлюк
Александр Павлюк (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского, получившего должность главкома, может стать первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, сообщает «Зеркало недели» (Zn.ua) со ссылкой на источник в Минобороны.

Также планируется сменить главу Генштаба ВСУ, которым руководит Сергей Шаптала. По данным издания, его место займет командующий Сил территориальной обороны ВСУ Анатолий Баргилевич.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный был уволен с поста 8 февраля, информация о готовящейся отставке стала активно распространяться с конца января.

Объявляя о перестановках в армии, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Сырского есть «успешный опыт защиты» — он провел «Киевскую оборонную операцию» — и «успешный опыт наступления» — он руководил боями в Харьковской области осенью 2022 года. Залужного президент поблагодарил «за два года защиты» и «за каждую победу, которую мы добились вместе».

Эксперты оценили, как поменяется тактика ВСУ при Сырском
Политика
Александр Сырский и Владимир Зеленский

Сырский стал командующим Сухопутными войсками ВСУ в 2019 году. Залужный получил назначение на пост главкома ВСУ в 2021-м.

Павлюк имеет военный опыт: он с 1991 года служил в армии, в его послужном списке — командование в 2006–2007 годах украинским миротворческим контингентом в Косово, служба начальником штаба 30-й отдельной механизированной бригады и командиром 24-й отдельной механизированной бригады. Это подразделение под командованием Павлюка принимало участие в боевых действиях в Донбассе в 2014–2015 годах.

В 2015–2017 годах он был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВСУ, затем получил должность командующего там же, занимал ее до 2020 года. В 2020–2021 годах руководил подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ, а затем стал командующим Операцией Объединенных сил (ООС, так назывался формат операции в Донбассе с 2018 года).

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

После начала российской военной спецоперации на Украине Павлюк сначала отвечал за оборону на востоке страны, а затем, в период с 15 марта по 21 мая 2022-го, был главой Киевской областной военной администрации. После вернулся на должность начальника штаба — замкомандующего Сухопутными войсками, вместе с этим был командующим Группировкой сил и средств обороны Киева. На свою должность в Минобороны пришел около года назад.

Баргилевич только в октябре стал командующим Сил теробороны ВСУ. До этого он, с 2020-го по 2022-й, занимал должность командующего теробороны командования Сухопутных войск. Как отдельный род войск Силы теробороны существуют с 2022 года.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Александр Сырский ВСУ Валерий Залужный
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Материалы по теме
Сырский выступил с первым заявлением после назначения главкомом ВСУ
Политика
Медведев признался в ненависти к новому главкому ВСУ
Политика
Зеленский присвоил Залужному и Буданову звания Героев Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 17:04
Спотовые биткоин-ETF за месяц накопили 200 тыс. монет на $9,5 млрд Крипто, 18:13
«Зеркало недели» узнало, кто заменит нового главкома ВСУ на прошлом посту Политика, 18:07
Эксперты ожидают двукратное падение инвестиций в девелопмент жилья Недвижимость, 18:07
«Пощекотавшую» монумент «Родина-мать» девушку отправили в СИЗО Общество, 18:00
В Москве отреставрируют самое ранее здание архитектора Мельникова Недвижимость, 17:59
Скидок стало больше: девелоперы продлили новогоднюю распродажу новостроек Недвижимость, 17:56
ЦБ выявил наличие криптовалют в большинстве финансовых пирамид 2023 года Крипто, 17:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
У российских борцов возникли проблемы с визами перед ЧЕ в Румынии Спорт, 17:47
Умер президент HeadHunter Михаил Жуков Бизнес, 17:43
Цены на пределе: почему стоимость аренды жилья в Москве продолжает расти Недвижимость, 17:40
Акции дома моды Hermes обновили максимум после выхода финансового отчета Инвестиции, 17:36
Сложно и дорого: что пугает россиян в получении ВНЖ и второго гражданства Pro, 17:31
ЦСКА отказался продавать чилийского легионера в иностранный клуб Спорт, 17:31
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 17:30