«Зеркало недели» узнало, кто заменит нового главкома ВСУ на прошлом посту
Командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского, получившего должность главкома, может стать первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, сообщает «Зеркало недели» (Zn.ua) со ссылкой на источник в Минобороны.
Также планируется сменить главу Генштаба ВСУ, которым руководит Сергей Шаптала. По данным издания, его место займет командующий Сил территориальной обороны ВСУ Анатолий Баргилевич.
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный был уволен с поста 8 февраля, информация о готовящейся отставке стала активно распространяться с конца января.
Объявляя о перестановках в армии, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Сырского есть «успешный опыт защиты» — он провел «Киевскую оборонную операцию» — и «успешный опыт наступления» — он руководил боями в Харьковской области осенью 2022 года. Залужного президент поблагодарил «за два года защиты» и «за каждую победу, которую мы добились вместе».
Сырский стал командующим Сухопутными войсками ВСУ в 2019 году. Залужный получил назначение на пост главкома ВСУ в 2021-м.
Павлюк имеет военный опыт: он с 1991 года служил в армии, в его послужном списке — командование в 2006–2007 годах украинским миротворческим контингентом в Косово, служба начальником штаба 30-й отдельной механизированной бригады и командиром 24-й отдельной механизированной бригады. Это подразделение под командованием Павлюка принимало участие в боевых действиях в Донбассе в 2014–2015 годах.
В 2015–2017 годах он был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВСУ, затем получил должность командующего там же, занимал ее до 2020 года. В 2020–2021 годах руководил подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ, а затем стал командующим Операцией Объединенных сил (ООС, так назывался формат операции в Донбассе с 2018 года).
После начала российской военной спецоперации на Украине Павлюк сначала отвечал за оборону на востоке страны, а затем, в период с 15 марта по 21 мая 2022-го, был главой Киевской областной военной администрации. После вернулся на должность начальника штаба — замкомандующего Сухопутными войсками, вместе с этим был командующим Группировкой сил и средств обороны Киева. На свою должность в Минобороны пришел около года назад.
Баргилевич только в октябре стал командующим Сил теробороны ВСУ. До этого он, с 2020-го по 2022-й, занимал должность командующего теробороны командования Сухопутных войск. Как отдельный род войск Силы теробороны существуют с 2022 года.
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