«Зеркало недели» узнало, кто заменит нового главкома ВСУ на прошлом посту

Сырский 8 февраля стал главкомом ВСУ, на его место командующего Сухопутными войсками может прийти замминистра обороны Павлюк. Он принимал участие в боевых действиях в Донбассе в 2014–2015-х и после начала военной операции в 2022-м

Александр Павлюк (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского, получившего должность главкома, может стать первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, сообщает «Зеркало недели» (Zn.ua) со ссылкой на источник в Минобороны.

Также планируется сменить главу Генштаба ВСУ, которым руководит Сергей Шаптала. По данным издания, его место займет командующий Сил территориальной обороны ВСУ Анатолий Баргилевич.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный был уволен с поста 8 февраля, информация о готовящейся отставке стала активно распространяться с конца января.

Объявляя о перестановках в армии, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Сырского есть «успешный опыт защиты» — он провел «Киевскую оборонную операцию» — и «успешный опыт наступления» — он руководил боями в Харьковской области осенью 2022 года. Залужного президент поблагодарил «за два года защиты» и «за каждую победу, которую мы добились вместе».





Сырский стал командующим Сухопутными войсками ВСУ в 2019 году. Залужный получил назначение на пост главкома ВСУ в 2021-м.

Павлюк имеет военный опыт: он с 1991 года служил в армии, в его послужном списке — командование в 2006–2007 годах украинским миротворческим контингентом в Косово, служба начальником штаба 30-й отдельной механизированной бригады и командиром 24-й отдельной механизированной бригады. Это подразделение под командованием Павлюка принимало участие в боевых действиях в Донбассе в 2014–2015 годах.

В 2015–2017 годах он был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВСУ, затем получил должность командующего там же, занимал ее до 2020 года. В 2020–2021 годах руководил подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ, а затем стал командующим Операцией Объединенных сил (ООС, так назывался формат операции в Донбассе с 2018 года).

После начала российской военной спецоперации на Украине Павлюк сначала отвечал за оборону на востоке страны, а затем, в период с 15 марта по 21 мая 2022-го, был главой Киевской областной военной администрации. После вернулся на должность начальника штаба — замкомандующего Сухопутными войсками, вместе с этим был командующим Группировкой сил и средств обороны Киева. На свою должность в Минобороны пришел около года назад.

Баргилевич только в октябре стал командующим Сил теробороны ВСУ. До этого он, с 2020-го по 2022-й, занимал должность командующего теробороны командования Сухопутных войск. Как отдельный род войск Силы теробороны существуют с 2022 года.