Зеленский присвоил Залужному и Буданову звания Героев Украины

Залужный и Буданов получили звания Героев Украины, новый главком ВСУ Сырский был награжден им еще весной 2022 года, вскоре после отвода российских войск из Киевской области

Валерий Залужный (Фото: офис президента Украины)

Бывшему главнокомандующему Валерию Залужному присвоено звание Героя Украины, указ подписал президент Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте главы государства.

«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу», — сказано в указе.

Документ датирован 8 февраля, когда был подписан указ об отставке Залужного, но опубликован днем позднее. Другим указом Зеленский присвоил звание Героя Украины руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову.

Должность главкома занял генерал-полковник Александр Сырский, который получил звание Героя Украины в апреле 2022 года — вскоре после отвода российских войск от Киева. Сырский занимался обороной города.

Залужный ушел в отставку после встречи с Зеленским. Президент сообщил о необходимости обновления в руководстве армии, тот согласился, что «все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям». «Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии», — добавил Залужный. Президент предложил ему «остаться в команде».

«Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы», — написал министр обороны Рустем Умеров в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).