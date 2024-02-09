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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский присвоил Залужному и Буданову звания Героев Украины

Зеленский наградил экс-главкома ВСУ Залужного званием Героя Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Залужный и Буданов получили звания Героев Украины, новый главком ВСУ Сырский был награжден им еще весной 2022 года, вскоре после отвода российских войск из Киевской области
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: офис президента Украины)

Бывшему главнокомандующему Валерию Залужному присвоено звание Героя Украины, указ подписал президент Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте главы государства.

«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу», — сказано в указе.

Документ датирован 8 февраля, когда был подписан указ об отставке Залужного, но опубликован днем позднее. Другим указом Зеленский присвоил звание Героя Украины руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову.

Должность главкома занял генерал-полковник Александр Сырский, который получил звание Героя Украины в апреле 2022 года — вскоре после отвода российских войск от Киева. Сырский занимался обороной города.

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Александр Сырский и Владимир Зеленский

Залужный ушел в отставку после встречи с Зеленским. Президент сообщил о необходимости обновления в руководстве армии, тот согласился, что «все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям». «Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии», — добавил Залужный. Президент предложил ему «остаться в команде».

«Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы», — написал министр обороны Рустем Умеров в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

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Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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