Зеленский присвоил Залужному и Буданову звания Героев Украины
Бывшему главнокомандующему Валерию Залужному присвоено звание Героя Украины, указ подписал президент Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте главы государства.
«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу», — сказано в указе.
Документ датирован 8 февраля, когда был подписан указ об отставке Залужного, но опубликован днем позднее. Другим указом Зеленский присвоил звание Героя Украины руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову.
Должность главкома занял генерал-полковник Александр Сырский, который получил звание Героя Украины в апреле 2022 года — вскоре после отвода российских войск от Киева. Сырский занимался обороной города.
Залужный ушел в отставку после встречи с Зеленским. Президент сообщил о необходимости обновления в руководстве армии, тот согласился, что «все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям». «Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии», — добавил Залужный. Президент предложил ему «остаться в команде».
«Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы», — написал министр обороны Рустем Умеров в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
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