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Военная операция на Украине ,  
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Залужный сделал первое заявление после отставки с поста главкома

Залужный в первом заявлении после отставки пообещал служить украинскому народу
Сюжет
Военная операция на Украине
Залужного днем ранее сняли с поста главкома. Зеленский присвоил ему звание Героя Украины. Военный назвал это наградой защитников и защитниц страны и пообещал служить украинскому народу
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный впервые выступил с публичным заявлением после своей отставки. В своем телеграм-канале он прокомментировал получение звания Героя Украины.

«Честь и Ответственность. Какие я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должностей. Это ваша награда, потому что именно вы — настоящие герои! С преданностью и благодарностью служу и буду служить украинскому народу!» — написал он.

Об отставке Залужного, который командовал ВСУ с 2021 года, было объявлено 8 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил его «за два года защиты» и «за каждую победу, которую мы добились вместе».

Пост главкома занял командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По словам Зеленского, у него есть «успешный опыт защиты» — он провел «Киевскую оборонную операцию» — и «успешный опыт наступления» — он руководил боями в Харьковской области осенью 2022 года.

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9 февраля президент Украины присвоил Залужному звание Героя Украины. «За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу», — говорилось в президентском указе. Такое же звание получил и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Сырский в своем первом заявлении после назначения отметил, что «как никогда актуальным» для ВСУ является «соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава». По его словам, в повестке дня у украинской армии также есть «четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления» с учетом поступающего из-за рубежа оружия, «быстрейшее и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил, что кадровые перестановки в ВСУ «могут изменить ход спецоперации». «Она будет продолжаться до достижения целей [Москвы]», — подчеркнул он.

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Валерий Залужный Владимир Зеленский Александр Сырский ВСУ
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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