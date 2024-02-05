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Военная операция на Украине ,  
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«Украинская правда» узнала, кого в ВСУ отправят в отставку с Залужным

«Украинская правда»: начальника Генштаба ВСУ могут уволить вместе с Залужным
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки не только главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, но и начальника Генерального штаба Сергея Шапталы. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинском правительстве.

«Шаптала также покинет Генштаб. [Судьба] всех остальных пока не решена», — заявил один собеседник газеты.

«Все эти события [по поводу отставки Залужного и Шапталы] могут произойти в середине недели», — добавил другой источник «Украинской правды».

Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома Залужного
Политика
Владимир Зеленский и Валерий&nbsp;Залужный

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Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

главнокомандующий ВСУ
8 июля 1973 года
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