«Украинская правда» узнала, кого в ВСУ отправят в отставку с Залужным
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки не только главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, но и начальника Генерального штаба Сергея Шапталы. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинском правительстве.
«Шаптала также покинет Генштаб. [Судьба] всех остальных пока не решена», — заявил один собеседник газеты.
«Все эти события [по поводу отставки Залужного и Шапталы] могут произойти в середине недели», — добавил другой источник «Украинской правды».
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