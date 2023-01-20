Россия не догнала Саудовскую Аравию по годовым поставкам нефти в Китай

По итогам 2022 года Россия не смогла перехватить у Саудовской Аравии лидерство в объемах поставок сырой нефти в Китай. Хотя ее годовые поставки выросли на 8%, объемы в декабре сократились на фоне усиленных санкций Запада

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В 2022 году Китай импортировал из России 86,25 млн т сырой нефти общей таможенной стоимостью около $58,4 млрд (рост на 8,3% по физическому объему к 2021 году), следует из данных Главного таможенного управления КНР, проанализированных РБК. Поставки за 2022 год эквивалентны 1,72 млн барр./день (коэффициент пересчета тонн в баррели — 7,3).

Россия незначительно уступила Саудовской Аравии по этому показателю, хотя в мае—июле три месяца подряд опережала ближневосточное королевство. Ввоз нефти из России в КНР за прошлый год оказался на 1,4% меньше, чем из Саудовской Аравии (87,49 млн т).

Саудовская Аравия удерживает лидерство по поставкам нефти в Китай уже четвертый год подряд, хотя отрыв от России сократился по сравнению с 2021 годом, по итогам которого составлял 9%. Россия последний раз поставляла больше нефти в КНР, чем Саудовская Аравия, по итогам 2018 года. Третье место по объемам поставок нефти в Китай занимает Ирак — 55,5 млн т в 2022 году.

Стоимость российской нефти для Китая (общая стоимость в расчете на единицу поставленного объема) в 2022 году оказалась на 8,9% ниже цены нефти из Саудовской Аравии, следует из статистики КНР. Однако в декабре, когда вступили в силу европейское эмбарго на импорт нефти из России и «потолок» цен G7, дисконт российской нефти по сравнению с аравийской увеличился до 11,6%.

Декабрьские данные китайской таможни подтвердили сложности России с продажей нефти на фоне усилившихся санкций G7. В последний месяц года импорт российской нефти в Китай составил 6,47 млн т — минимальный показатель с марта 2022-го. Относительно декабря 2021 года поставки снизились на 10,6%, а к ноябрю — на 17,2%. В деньгах поставки нефти в Китай в декабре принесли российским компаниям на четверть меньше, чем в ноябре.

Теоретически в Китай может поступать больше российской нефти, чем показывает официальная таможенная статистика. В этом месяце агентство Bloomberg сообщило, что российская нефть начала активно поставляться в Сингапур, где она смешивается с другими сортами и реэкспортируется в таком виде по всему миру. Ранее агентство сообщало, что смеси российской, иранской и венесуэльской нефти могут идти в Китай как нефть происхождения Малайзии (импорт нефти из этой страны, отражаемый в статистике КНР, превосходит объемы добычи малайзийской нефти). По итогам 2022 года Китай импортировал 35,7 млн т нефти, источником которой указана Малайзия. По данным S&P Global, значительная часть этой нефти фактически происходит из Ирана или Венесуэлы.