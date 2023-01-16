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Россия поставила по «Силе Сибири» в Китай рекордные 15,5 млрд куб. м газа

Россия в 2022 году поставила по «Силе Сибири» в Китай рекордные 15,5 млрд куб. м газа
«Газпром» GAZP ₽165,73 +0,71% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия в 2022 году поставила по газопроводу «Сила Сибири» в Китай 15,5 млрд куб. м газа. Об этом рекорде сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Увеличены были поставки по «Силе Сибири» в Китайскую народную республику, объем поставок составил рекордные 15,5 млрд куб. м газа», — сказал Новак.

4 января «Газпром» установил новый исторический рекорд суточного экспорта по «Силе Сибири». В компании заявили, что с 1 января «Газпром» вышел на «принципиально новый уровень суточных поставок, предусмотренный контрактом для 2023 года». Глава госкорпорации Алексей Миллер отметил, что в 2022 году по просьбе КНР поставки регулярно превышали суточные контрактные количества, что привело к повышению годовых обязательств.

«Силу Сибири» запустили в 2019 году. Газ по нему поставляется по договору с китайской госкомпанией CNPC. В 2021 году «Газпром» перекачал по этому трубопроводу почти 10,4 куб. м, в 2023-м планируется поставить 22 млрд куб. м.

Теги
Александр Новак «Сила Сибири» Китай газ рекорд
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