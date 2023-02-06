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Bloomberg сообщил о новом рекорде морских поставок нефти из России

Россия сокращает объемы нефти, идущие по трубопроводам в Европу и наращивает морские поставки сырья. Однако из-за снижения цен на российскую нефть доходы от экспорта все равно сокращаются, утверждает Bloomberg
BRENT BRENT $82,35 -3,88%
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

На прошлой неделе объем морских поставок нефти из России вновь достиг рекордного уровня, сообщает Bloomberg. Однако увеличение морских перевозок нефти было почти полностью компенсировано падением объема поставок нефти по трубопроводам в Европу, отмечает агентство.

Суточный объем поставок нефти по морю к 3 февраля вырос на 125 тыс. барр. и достиг 3,456 млн барр. В то же время в январе объем поставок нефти по трубопроводам в Германию и Польшу сократился до 120 тыс. барр. в сутки. Прошлым летом суточные поставки нефти по этому маршруту достигали 510 тыс. барр.

Главными покупателями российской нефти, перевозимой в танкерах, оказались Китай, Индия и Турция. С учетом объемов нефти на танкерах, для которых еще неизвестен пункт назначения (агентство исходит из того, что большая часть из них направится в эти страны), объем поставок по этим направлениям достиг 3,29 млн барр. в сутки. Bloomberg отмечает, что это рекордный показатель с начала 2022 года. Объемы поставок росли параллельно с тем, как сокращались поставки нефти по трубопроводу «Дружба», идущему в Европу. Единственным получателем российской нефти, идущей морским путем, в Европе оказалась Болгария — примерно 125 тыс. барр. в сутки. Болгария была единственной европейской страной, добившейся для себя исключения из эмбарго на поставки российского сырья, введенного ЕС.

Для большого числа танкеров с российской нефтью конечный пункт назначения не указывается, отмечает Bloomberg. Некоторые из них указывают промежуточные точки — Сеуту, Гибралтар, Мальту.

Несмотря на рост морских поставок нефти, доходы российского бюджета от ее экспорта сокращаются, пишет Bloomberg. Это связано с дисконтом на российскую нефть Urals на зарубежных рынках. Минфин 1 февраля сообщал, что средняя цена на нефть марки Urals в январе 2023 года сложилась в размере $49,48 за баррель — это в 1,7 раза меньше, чем в январе прошлого года ($85,64 за баррель).

5 февраля вступило в силу европейское эмбарго на поставки российских нефтепродуктов. За два месяца до этого, 5 декабря 2022 года, вступило в силу эмбарго на поставки в ЕС российской нефти. Одновременно с ним Евросоюз и страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) установили потолок цен на российскую нефть, поставляемую в третьи страны, на уровне $60 за баррель.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
нефть Urals танкеры экспорт нефти
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