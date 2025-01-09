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Война санкций ,  
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Украина заявила о готовности занять место Венгрии в ЕС

Сюжет
Война санкций
Если Венгрия решит освободить место в ЕС, выбрав СНГ или ОДКБ, Украина готова его занять, заявил МИД страны в связи с критикой Будапештом прекращения транзита российского газа по территории Украины
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Если Венгрия решит отдать предпочтение российской стороне и освободить место в ЕС, то Украина готова его занять, говорится в заявлении украинского МИДа.

«Если венгерская сторона отдает приоритет укреплению России вместо ЕС и США, она должна открыто признать это. Украина будет готова заполнить любое вакантное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ», — сказано в заявлении.

Так МИД Украины отреагировал на «манипулятивные» высказывания венгерского руководства в связи с прекращением поставок газа в Европу по украинской территории. В Будапеште отмечали, что Киев своим решением создал «сложную ситуацию для европейской экономики», и напомнили о входящем в соглашение об ассоциации Украины и ЕС требовании к Киеву об обслуживании путей энергоснабжения.

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Транзит прекратился утром 1 января — с истечением пятилетнего срока действия договора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Российская компания сообщала, что оказалась лишена «технической и юридической возможности» подавать газ «в связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения». Минэнерго Украины называло остановку транзита «историческим событием».

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что главным бенефициаром остановки транзита российского газа через территорию Украины в Европу являются США.

ЕК 1 января сообщила, что «благодаря эффективной подготовительной работе и координации в регионе и за его пределами проблем с безопасностью поставок« газа на фоне прекращения транзита нет. Однако о трудностях заявили Венгрия, а также Словакия (ее премьер-министр Роберт Фицо в декабре даже приезжал в Россию для обсуждения газового вопроса с президентом Владимиром Путиным).

Проблемы в энергетике также испытывают не входящая в ЕС Молдавия и Приднестровье. Кишинев решил импортировать электроэнергию для покрытия дефицита, в том числе из Румынии и с Украины. В Приднестровье 8 января заявили, что запаса газа в республике для повседневных нужд жителей хватит на 24 дня. Там есть проблемы с отоплением и электроэнергией из-за прекращения поставок.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Венгрия ЕС транзит газа
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