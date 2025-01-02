МИД назвал главного бенефициара прекращения транзита газа через Украину

Мария Захарова (Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости)

Главным бенефициаром остановки транзита российского газа через территорию Украины в Европу являются США. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Главный бенефициар передела <...> — США <...> Теперь свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза», — сказала Захарова.

Она напомнила, что первой «жертвой хищнической стратегии» США по переделу рынка стала Германия. По ее словам, после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» страна оказалась вынуждена покупать газ в других источниках по завышенным ценам.

Захарова подчеркнула, что вся ответственность за газовые проблемы в Европе лежит именно на США, потому что остановка транзита газа из России действует на благо американской экономики. «Геополитическая подоплека решения киевского режима лежит на поверхности», — пояснила чиновница.

Ранее Украина назвала «историческим событием» остановку транзита газа из России. «Газпром» сообщал, что с 8:00 мск транзит прекращен, поскольку для него нет «технической и юридической возможности». Единственным оставшимся каналом для поставки российского газа в ЕС остался «Турецкий поток».

1 января перестал действовать пятилетний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» на транзит газа. Киев еще несколько месяцев назад объявил, что продлевать договор не будет. В декабре президент Владимир Путин назвал ясным то, что нового контракта не будет. «Газпром» это переживет», — отмечал он, а Украина, по оценке главы государства, теряет «$700–800 млн в год».