МИД назвал главного бенефициара прекращения транзита газа через Украину
Главным бенефициаром остановки транзита российского газа через территорию Украины в Европу являются США. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Главный бенефициар передела <...> — США <...> Теперь свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза», — сказала Захарова.
Она напомнила, что первой «жертвой хищнической стратегии» США по переделу рынка стала Германия. По ее словам, после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» страна оказалась вынуждена покупать газ в других источниках по завышенным ценам.
Захарова подчеркнула, что вся ответственность за газовые проблемы в Европе лежит именно на США, потому что остановка транзита газа из России действует на благо американской экономики. «Геополитическая подоплека решения киевского режима лежит на поверхности», — пояснила чиновница.
Ранее Украина назвала «историческим событием» остановку транзита газа из России. «Газпром» сообщал, что с 8:00 мск транзит прекращен, поскольку для него нет «технической и юридической возможности». Единственным оставшимся каналом для поставки российского газа в ЕС остался «Турецкий поток».
1 января перестал действовать пятилетний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» на транзит газа. Киев еще несколько месяцев назад объявил, что продлевать договор не будет. В декабре президент Владимир Путин назвал ясным то, что нового контракта не будет. «Газпром» это переживет», — отмечал он, а Украина, по оценке главы государства, теряет «$700–800 млн в год».
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов