ЕК отменила переговоры по транзиту газа из-за неявки делегации Украины

Европейская комиссия отменила переговоры по транзиту газа через Украину, которые были запланированы на 7 января, из-за отсутствия украинских представителей. Об этом сообщила канцелярия правительства Словакии, передает агентство TASR.

«С учетом того, что украинская сторона не будет участвовать на завтрашних переговорах, Европейская комиссия приняла решение встречу отменить. Европейская комиссия в сотрудничестве с заинтересованными сторонам однако ищет другую дату, когда бы встреча могла состояться», — говорится в сообщении правительства.

В кабмине добавили, что главной темой планировавшейся встрече в Брюсселе должна была быть остановка Украиной транзита газа в Словакию.

Пятилетний контракт на поставку российского газа через Украину в Западную и Центральную Европу истек 31 декабря. Как заявлял российский президент Владимир Путин, Киев отказался его продлевать, хотя получал по нему $700–800 млн в год.

1 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что остановка транзита российского газа через Украину приведет к суровым последствиями для Европейского союза. Сейчас, пишет Bloomberg, на фоне холодной погоды Европа расходует запасы газа быстрее, чем в предыдущие семь лет. Возрастает риск краткосрочного скачка цен, считают аналитики.