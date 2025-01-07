Сийярто заявил об обязательстве Киева обслуживать пути энергоснабжения ЕС
Украина должна соблюдать Соглашение об ассоциации с ЕС, которое в том числе подразумевает обслуживание путей энергоснабжения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).
Так он прокомментировал отказ Киева от продления соглашения с «Газпромом» о транзите газа в европейские страны, срок которого истек 31 декабря. «Украина выступает в качестве кандидата на членство ЕС, своим последним решением создала сложную ситуацию для европейской экономики», — пишет Сийярто.
Он рассказал о своем телефонном разговоре с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром, в ходе которого, по его словам, стороны пришли к выводу, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной должно соблюдаться обеими сторонами, и это подразумевает обслуживание путей энергоснабжения.
«Рост цен на природный газ в Европе главным образом был вызван искусственным сокращением поставок, например потерей ряда источников благодаря санкциям и политическим решениям, закрытием некоторых транспортных маршрутов, — считает Сийярто. — На фоне недавнего роста цен Украина прекратила транзит российского газа по своей территории в Центральную Европу. С тех пор как решение о закрытии этого маршрута стало окончательным в середине декабря, цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%».
Транзитная ветка через Украину является единственным маршрутом поставок российского газа в некоторые страны Западной и Центральной Европы. В 2019 году российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» заключили контракт о транзите сроком на пять лет. Он подразумевал прокачку 225 млрд куб. м газа, из которых 65 млрд куб. м направили в 2020-м и по 40 млрд куб. м каждый последующий год. Срок действия этого соглашения истек 31 декабря 2024 года. Украинская сторона неоднократно отказывалась его продлевать. Вице-премьер России Александр Новак указывал на сложную ситуацию с запасами газа в европейских газохранилищах и зависимость продолжения поставок от договоренностей Еврокомиссии и Киева.
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