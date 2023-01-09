В Бразилии начали разгонять лагерь сторонников Болсонару

В Бразилии более 1200 человек задержаны в лагере сторонников экс-президента Болсонару

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В столице Бразилии Бразилиа начали демонтаж палаточного лагеря сторонников экс-президента Жаира Болсонару, более 1200 человек были задержаны, сообщает корреспондент CNN Brazil Ларисса Родригес.

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Демонстранты доставлены в управление федеральной полиции. Как уточняет Родригес, цель задержаний — выявить участников нападений на административные здания 8 января. По данным Globo, понадобилось 40 автобусов, чтобы забрать демонстрантов из лагеря.

Как заявил министр юстиции Бразилии Флавио Дино в своем телеграм-канале, продолжается идентификация тех, кто принимал участие или финансировал погромы. «Все они будут доставлены в суд сегодня или в ближайшие дни», — уточнил Дино. «Я не думаю, что мне нужно сообщать об огромных институционных трудностях, которые Бразилия переживала в течение нескольких лет. Они очевидны. Последовательные нарушения законодательства привели страну к этому ужасному воскресенью», — написал министр и пообещал, что власти справятся с проблемами и «победят».

Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару 8 января начали в Бразилиа сопровождавшиеся погромами манифестации против действующего лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В конце октября он победил на выборах, набрав 50,85% против 49,15% у Болсонару. Бывший президент заявил о фальсификациях голосования, но с итогами выборов согласился. Демонстранты потребовали пересмотреть результаты и начали штурмовать административные здания: Верховный суд, Национальный конгресс и дворец Планалту — рабочую резиденцию да Силвы.

Болсонару осудил погромы. Да Силва прервал свою поездку в штат Сан-Паулу и вернулся в Бразилиа. Президент объявил в столице режим чрезвычайной ситуации. Позже власти Бразилии заявили, что беспорядки подавлены, а «преступников продолжат выявлять и наказывать».