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Президент Бразилии решил вернуться в столицу страны на фоне протестов

Президент Бразилии Лула да Силва объявил о возвращении в столицу страны на фоне протестов

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил, что в ближайшее время вернется в столицу страны Бразилиа, где продолжаются беспорядки. Об этом он сообщил на пресс-конференции в штате Сан-Паулу, передает Correio Braziliense.

«Я сейчас возвращаюсь в Бразилиа, там посещу три здания, где произошли погромы, и будьте уверены, что подобное больше не повторится. Мы постараемся установить личности тех, кто финансировал все это, кто оплатил проезд, проживание и питание всех этих людей. И они заплатят», — сказал президент.

Лула да Силва ездил в муниципалитет муниципалитет Араракуара штата Сан-Паулу, чтобы оценить последствия паводков, писало издание Folha.

Днем 8 января в Бразилиа начались массовые беспорядки. Сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару, недовольные результатами президентских выборов, ворвались в государственные учреждения — Национальный конгресс, Верховный суд и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. По информации Globo, оттуда их уже вытеснила полиция.

Да Силва на фоне происходящего объявил в столице страны режим ЧС до конца месяца и поручил привлечь к борьбе с беспорядками федеральные силы. Губернатор столичного Федерального округа Бразилии Ибанейс Роша отстранил от должности начальника управления общественной безопасности Бразилиа Андерсона Торреса, несмотря на его поручения по борьбе с демонстрантами. Это произошло после того, как в СМИ распространились видео, на которых полицейские идут за колоннами протестующих по обочинам и фотографируют колонны демонстрантов перед вторжением в здание конгресса. Торрес ранее был министром юстиции и общественной безопасности в правительстве Болсонару, Правительство потребовало арестовать его.

Всего, согласно последним данным, в Бразилиа задержали 400 человек. Такие данные привел Роша, передает O Tempo.

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Теги
Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва протесты
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