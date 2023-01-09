Экс-президента Бразилии Болсонару госпитализировали в США

Экс-президента Бразилии Жаир Болсонару госпитализировали в США, сообщает O Globo. Он находится в больнице рядом с городом Орландо во Флориде. По данным издания, он пожаловался на боли в животе.

Это не первый случай таких жалоб у бывшего бразильского лидера. В 2018 году, после получения ножевого ранения, он перенес операцию и с тех пор несколько раз проходил лечение.

8 января в столице Бразилии вспыхнули протесты и беспорядки с участием сторонников Болсонару. Они потребовали пересмотреть результаты выборов, на которых тот проиграл и начали штурмовать административные здания столицы Бразилиа: Верховный суд, рабочую резиденцию президента дворец Планалту и Национальный конгресс. Позже в тот же день бразильские власти сообщали о задержании несколько сотен человек и прекращении беспорядков.

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