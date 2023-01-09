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В Бразилии освободили занятые протестующими дворец президента и конгресс

В Бразилии освободили занятый протестующими дворец президента и задержали 400 человек
Полиция задержала сотни человек, а президент Лула да Силва пообещал, что все участники протестов будут установлены и наказаны. С осуждением беспорядков выступил и бывший глава государства Жаир Болсонару
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Полиция Бразилии освободила президентский дворец Планалту, а также здания Национального конгресса и Верховного суда страны, занятые протестующими сторонниками бывшего президента Жаира Болсонару, сообщает CNN Brasil.

По словам губернатора федерального округа Бразилиа Ибанейса Рочи, после беспорядков были задержаны более 400 человек. Они «заплатят за совершенные преступления», пообещал губернатор. Самого Рочу на 90 дней отстранили от должности решением Верховного суда за «бездействие и попустительство».

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Действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что все участники беспорядков «устанавливаются и будут наказаны». Он вместе с женой посетил рабочую резиденцию, после того как полицейские осмотрели помещения дворца, передает Globo. Когда начались беспорядки, да Силвы не было в столице, он ездил в штат Сан-Паулу, где инспектировал последствия паводков в муниципалитете Араракуара. Президент ввел в Бразилиа режим ЧС, который будет действовать до конца января.

В протестах в основном участвовали сторонники Болсонару, проводившего политику крайне правого толка, отказавшиеся признать его недавнее поражение на выборах (Болсонару получил 49,2% голосов избирателей, а Лула да Силва — 50,8%). Министр юстиции страны Флавио Дино назвал действия нападавших «терроризмом» и обвинил их в попытке устроить государственный переворот.

Происходящее осудил и Болсонару, заявив, что «грабежи и проникновения в общественные здания <...> нарушают установленный порядок». Экс-президент покинул страну в конце декабря, за два дня до истечения срока своих полномочий. Сейчас он находится в американско штате Флорида, в Орландо, пишет The New York Times.

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В поддержку Лулы выступили мировые лидеры, в том числе президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил «нападение на демократические институты Бразилии», а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что «бразильская демократия победит насилие и экстремизм».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Бразилия беспорядки Луис Инасиу Лула да Силва Жаир Болсонару
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