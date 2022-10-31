Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Лула да Силва возглавлял Бразилию в 2003–2010 годах. В 2017 году он был осужден на 12 лет колонии по обвинению в коррупции, но позже с него сняли все обвинения. На выборах он победил действующего президента страны Жаира Болсонару

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Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил действующего главу государства Жаира Болсонару во втором туре президентских выборов после подсчета 100% голосов избирателей, следует из данных на сайте Высшего избирательного суда страны.

Разрыв между кандидатами после подсчета 99,26% голосов оказался минимальным - 50,85% против 49,15%.

Первый тур президентских выборов в Бразилии состоялся 3 октября, однако никто из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов. В финальное голосование вышли действующий президент, лидер Социал-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от социалистической коалиции «Бразильская федерация надежды» Луис Инасиу Лула да Силва. Последний был президентом Бразилии в 2003-2010 годах.

По итогам первого тура больше голосов набрал Лула (47,98%), Болсонару оказался на втором месте с 43,59%. В общей сложности в первом туре участвовали девять кандидатов, однако Болсонару и Лула вышли в лидеры с большим отрывом. Остальным кандидатам не удалось набрать даже 1% голосов.

Болсонару впервые избрался президентом осенью 2018 года, а вступил в должность в январе 2019 года. Он известен своими крайне правыми и популистскими взглядами, симпатиями к бразильской военной диктатуре и высказывания против феминизма и ЛГБТ-сообщества. После начала спецоперации России на Украине он заявил, что Бразилия занимает нейтральную позицию и не будет вводить санкции против Москвы.

В 2016 году Лула был приговорен к 12 годам по делу коррупции и отмывании денег в государственной нефтяной компании Petrobras. Скандал вокруг этого также привел к импичменту Дилмы Русефф в 2016 году. Она была приеемницей Лулы на посту президента и его соратницей по Рабочей партии. Сам экс-президент, используя право на аппеляцию, находился на свободе, а в 2021 году Верховный суд Бразилии отменил приговоры в отношении него.