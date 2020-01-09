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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing

Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.

По словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед крушением указывают сообщения очевидцев, а траектория полета говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета. 

На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Материал дополняется.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Иран, авиакатастрофа
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