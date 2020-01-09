На Украине объявили день траура в связи с авиакатастрофой в Иране

На Украине объявили день траура в связи с авиакатастрофой в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января 2020 года днем траура в связи с крушением самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Зеленский постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях государственных учреждений. Кроме того, в связи с трауром будут отменены концертные и развлекательные мероприятия, а также внесены изменения в сетку телепередач и радиовещания.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране в ночь на 8 января. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Как сообщил украинский МИД, среди пассажиров были только два гражданина Украины. Полный список опубликован на сайте авиакомпании. Как сообщал Reuters, по версии западной разведки причиной крушения самолета стала техническая неисправность.