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Авиакомпании определились с альтернативными маршрутами для облета Ирана
Российские авиакомпании рассказали РБК об альтернативных маршрутах для облета территории Ирана, где 8 января разбился пассажирский Boeing. Изменение времени полета может стоить перевозчикам дополнительных 1 млн руб. на рейс
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Как изменятся маршруты полетов

Маршруты авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга, Уфы, Новосибирска и Челябинска в Дубай будут следовать через территорию Афганистана и Пакистана, а не через Иран. О разработанном, но пока не используемом альтернативном варианте перелета РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании. Из Москвы, Сочи и Краснодара траектория полета станет восточнее — через Турцию и Саудовскую Аравию. Аналогичные маршруты с 8 января уже использует Azur Air, сообщили РБК в компании. «Изменения затронули даже некоторые вылеты из Дальнего Востока. Альтернативные рейсы Azur Air из европейской части России в Дубай, Шри-Ланку и Индию пролегают через Турцию, из Сибири также через Афганистан», — сообщил представитель перевозчика.

Российские авиакомпании стали разрабатывать альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации не летать над Ираном и Ираком, а также избегать полетов над Персидским и Оманским заливами. Это произошло после крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», чей борт 8 января разбился спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту было 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Катастрофа произошла после ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке, которыми пользовались американцы.

Прямое авиасообщение между Россией и Тегераном осуществляет только «Аэрофлот», в Ирак ни один российский перевозчик не летает. Но над Ираном и Ираком проходят маршруты популярных рейсов, в том числе в Дубай и Абу-Даби, «Аэрофлота», S7, «Победы», «Уральских авиалиний» и Azur Air.

Пока рекомендации Росавиации носят необязательный характер. В пятницу, 10 января, у вице-премьера по транспорту Максима Акимова пройдет совещание по безопасности российских туристов в ближневосточном регионе и полетам авиакомпаний. На совещании будут представители МИДа, Минтранса и Ростуризма, сообщал РБК представитель Акимова.

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Как изменится время полета

Из-за изменения маршрутов время полета с Урала в среднем увеличится на 1 ч 40 мин, из европейской части страны — на два часа (стандартное время полета — пять часов), отмечает представитель «Уральских авиалиний»: «Но пока мы не летаем по новым маршрутам, ждем одобрения авиационных властей других стран по использованию их воздушного пространства».

«Некоторые маршруты потребовали организации посадки на дозаправку, — рассказали РБК в пресс-службе Azur Air. — В среднем время увеличивается на два часа».

В S7 раскрывать альтернативные маршруты отказались, отметив, что время полета изменится незначительно. «Мы внимательно следим за развитием ситуации в регионе. Учитывая рекомендации Росавиации, S7 Airlines разработала несколько альтернативных маршрутов для выполнения рейсов Новосибирск — Дубай», — сообщили в пресс-службе перевозчика. РБК направил запросы в «Аэфролот» и «Победу».

Сколько стоит изменение маршрута для авиакомпаний

Как рассказал РБК источник в одной из авиакомпаний, входящих в топ-5 перевозчиков, дополнительные расходы на полет по альтернативному маршруту могут доходить до 1,05 млн руб. в расчете на один рейс.

Сейчас средняя стоимость пятичасового рейса на узкофюзеляжном самолете может обходиться перевозчикам в среднем в 3,5 млн руб., рассказывает собеседник РБК. «С увеличением времени полета стоимость рейса возрастает на 20–30%, — объясняет он. — Это аналогично приведет и к подорожанию билета для пассажира». Заместитель директора рейтингового агентства АКРА Александр Гущин подсчитал, что дополнительные расходы только на топливо при изменении маршрута на указанное авиакомпаниями время могут составить 500 тыс. руб. туда-обратно.

Директор департамента информационной политики и коммуникаций Azur Air Анастасия Дюмулен пояснила РБК, что пока изменения не отражаются на стоимости билетов, но если ограничения на полеты продлятся еще около месяца, то стоимость турпакетов может возрасти.

В январе прошлого года на Дубай пришлось 1,6% всех бронирований авиабилетов по международным направлениям. Направление заняло 11-е место среди самых популярных зарубежных направлений месяца, рассказали РБК в пресс-службе онлайн-трэвел-агентства Biletix.ru. «На Абу-Даби пришлось менее 0,1% продаж, однако это важный транзитный аэропорт для пересадки по таким популярным среди российских туристов направлениям, как Таиланд, Индонезия и Индия», — сообщили РБК в пресс-службе агентства. В пресс-службе ANEX Tour сказали РБК, что по странам ОАЭ, Мальдивам, Индии и Шри-Ланке большая глубина продаж (до 26 января) и пока изменений, по их данным, в стоимости и снижения спроса нет.

Автор: Мария Кокорева
При участии: Елена Сухорукова
Теги: Иран, Ирак, полеты
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