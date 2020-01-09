Авиакомпании определились с альтернативными маршрутами для облета Ирана

Российские авиакомпании рассказали РБК об альтернативных маршрутах для облета территории Ирана, где 8 января разбился пассажирский Boeing. Изменение времени полета может стоить перевозчикам дополнительных 1 млн руб. на рейс

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Как изменятся маршруты полетов

Маршруты авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга, Уфы, Новосибирска и Челябинска в Дубай будут следовать через территорию Афганистана и Пакистана, а не через Иран. О разработанном, но пока не используемом альтернативном варианте перелета РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании. Из Москвы, Сочи и Краснодара траектория полета станет восточнее — через Турцию и Саудовскую Аравию. Аналогичные маршруты с 8 января уже использует Azur Air, сообщили РБК в компании. «Изменения затронули даже некоторые вылеты из Дальнего Востока. Альтернативные рейсы Azur Air из европейской части России в Дубай, Шри-Ланку и Индию пролегают через Турцию, из Сибири также через Афганистан», — сообщил представитель перевозчика.

Российские авиакомпании стали разрабатывать альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации не летать над Ираном и Ираком, а также избегать полетов над Персидским и Оманским заливами. Это произошло после крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», чей борт 8 января разбился спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту было 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Катастрофа произошла после ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке, которыми пользовались американцы.

Прямое авиасообщение между Россией и Тегераном осуществляет только «Аэрофлот», в Ирак ни один российский перевозчик не летает. Но над Ираном и Ираком проходят маршруты популярных рейсов, в том числе в Дубай и Абу-Даби, «Аэрофлота», S7, «Победы», «Уральских авиалиний» и Azur Air.

Пока рекомендации Росавиации носят необязательный характер. В пятницу, 10 января, у вице-премьера по транспорту Максима Акимова пройдет совещание по безопасности российских туристов в ближневосточном регионе и полетам авиакомпаний. На совещании будут представители МИДа, Минтранса и Ростуризма, сообщал РБК представитель Акимова.