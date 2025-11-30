Украина и США начали переговоры в Майями
В Майами началась встреча украинской делегации, возглавляемой секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и зятем американского лидера Джаредом Кушнером для обсуждения деталей мирного плана. Об этом Умеров сообщил в своем телеграм-канале.
«Я нахожусь на постоянной связи с Президентом Украины. У нас есть чёткие директивы и приоритеты — защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперёд на основе достижений, достигнутых в Женеве», — написал он.
Около 1,5 часов назад Умеров уже публиковал запись о начале переговоров, после чего о старте встречи сообщили украинские СМИ. Однако затем он удалил пост.
Встреча проходит в личном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay в Майами, сообщает Axios. По данным издания, на встрече с украинской делегацией США намерены обсудить территориальный вопрос и гарантии безопасности для Киева. В ходе переговоров в Женеве неделей ранее стороны достигли принципиальных соглашений по всем вопросам, кроме этих двух, отмечает Axios.
Материал дополняется.
