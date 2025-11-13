Пекин заявил, что никогда не поставлял оружие ни России, ни Украине
Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго следил за поставками товаров двойного назначения, заявил представитель китайского МИДа Линь Цзянь. Расшифровку его выступления передает агентство The Paper.
Так Линь прокомментировал выдвинутое требование министров иностранных дел стран G7 к Пекину повысить прозрачность действий, чтобы продемонстрировать приверженность стабильности.
«Китай никогда не поставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта, строго контролировал товары двойного назначения», — сказал представитель МИДа.
На Западе неоднократно выдвигали подозрения, что Пекин поставляет Москве вооружение. Ранее в Сеть попали секретные документы американской разведки, в которых говорилось об одобрении Пекином поставок летального оружия Москве, писала The Washington Post. По данным американской разведки, Китай намеревался замаскировать поставки военной техники под гражданскую.
Позже в ЕС и Белом доме заявили, что не располагают доказательствами поставок оружия.
Китайский МИД неоднократно подчеркивал, что выступает за мирное решение конфликта на Украине.
