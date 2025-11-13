 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Пекин заявил, что никогда не поставлял оружие ни России, ни Украине

МИД Китая: Пекин никогда не поставлял оружие ни России, ни Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Линь Цзянь
Линь Цзянь (Фото: Johannes Neudecker / dpa / Globa Look Press)

Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго следил за поставками товаров двойного назначения, заявил представитель китайского МИДа Линь Цзянь. Расшифровку его выступления передает агентство The Paper.

Так Линь прокомментировал выдвинутое требование министров иностранных дел стран G7 к Пекину повысить прозрачность действий, чтобы продемонстрировать приверженность стабильности.

«Китай никогда не поставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта, строго контролировал товары двойного назначения», — сказал представитель МИДа.

Песков ответил на слова Блинкена о поставке Ираном баллистических ракет
Политика
Энтони Блинкен

На Западе неоднократно выдвигали подозрения, что Пекин поставляет Москве вооружение. Ранее в Сеть попали секретные документы американской разведки, в которых говорилось об одобрении Пекином поставок летального оружия Москве, писала The Washington Post. По данным американской разведки, Китай намеревался замаскировать поставки военной техники под гражданскую.

Позже в ЕС и Белом доме заявили, что не располагают доказательствами поставок оружия.

Китайский МИД неоднократно подчеркивал, что выступает за мирное решение конфликта на Украине.

Александра Озерова
Китай поставки оружия МИД Китая

