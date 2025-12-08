The Telegraph сообщила о самом быстром продвижении России с начала боев
Россия занимает территорию на Украине самыми быстрыми темпами с начала военных действий на фоне зашедших в тупик мирных переговоров, пишет The Telegraph.
В частности, этому способствует растягивание украинских сил вдоль фронта из-за нехватки резервов. «После того как Украина направила некоторые из своих лучших бригад и подразделений беспилотников для удержания Покровска (Красноармейска. — РБК), российские войска смогли растянуть резервы Киева по 630-мильному фронту (более 1 тыс. км), открыв уязвимые места на юго-востоке и на севере», — пишет издание.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска с начала года заняли 4,9 тыс. кв. км территории и 212 населенных пунктов на Украине. В конце ноября глава Генштаба Валерий Герасимов отчитался о взятии под контроль Купянска в Харьковской области. Это позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР, говорили в Минобороны.
1 декабря Герасимов доложил Путину о взятии Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. «Этот город является не просто большим инфраструктурным объектом <...>, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции», — сказал Путин о Красноармейске.
Боевые действия на Украине прекратятся, когда украинские войска покинут занимаемые ими территории, говорил президент в конце ноября во время государственного визита в Киргизию. «Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска в конце концов покинут эти территории и прекратят там убивать людей», — заявлял он в начале декабря в интервью телеканалам Aaj Tak и India Today.
Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивал, что требуются дальнейшие обсуждения по ряду «деликатных вопросов», включая контроль над Донбассом. «Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс», — говорил он.
