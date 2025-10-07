Путин назвал площадь занятых армией России в этом году территорий

Путин: в этом году армия России заняла почти 5 тыс. кв. км

Вооруженные силы России заняли 212 населенных пунктов в этом году. По словам Путина, под российский контроль перешло 4900 кв. км территории. Президент отметил, что решающую роль в этом сыграли солдаты и офицеры

Российские войска взяли под контроль почти 5 тыс. кв. км территории в 2025 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны и Генерального штаба.

Всего, по словам президента, армией заняты 4,9 тыс. кв. км территории и 212 населенных пунктов.

Путин добавил, что решающая роль в этом принадлежит «солдатам и офицерам». «Прошу вас передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно», — сказал президент.



7 октября Минобороны России сообщило, что подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Нововасилевское в Запорожской области. Село находится в 18 км от города Гуляйполе на правом берегу реки Янчур. Кроме того, подразделения группировки «Юг» заняли населенный пункт Федоровка, который находится к югу от города Северска.

2 октября Путин рассказал, что в зоне ответственности группировки войск «Север» планово идет создание зоны безопасности. «Практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперед. Если взять с севера, это группировка «Север», в Харьковской области город Волчанск и в Сумской области населенный пункт Юнаковка только что поставлены под наш контроль. Волчанск наполовину забрали — я думаю, дело времени, сейчас заберут наши бойцы и вторую часть», — рассказал он.

По словам президента, Западная группировка войск заняла две трети города Купянск. «Там центр уже в наших руках, боевые действия идут в южной части города», — добавил он.

В конце сентября российское Минобороны отмечало, что в Купянске под контроль взято свыше 5,6 тыс. зданий из 8,6 тыс.