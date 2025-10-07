 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин назвал площадь занятых армией России в этом году территорий

Путин: в этом году армия России заняла почти 5 тыс. кв. км
Сюжет
Военная операция на Украине
Вооруженные силы России заняли 212 населенных пунктов в этом году. По словам Путина, под российский контроль перешло 4900 кв. км территории. Президент отметил, что решающую роль в этом сыграли солдаты и офицеры

Российские войска взяли под контроль почти 5 тыс. кв. км территории в 2025 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны и Генерального штаба.

Всего, по словам президента, армией заняты 4,9 тыс. кв. км территории и 212 населенных пунктов.

Путин добавил, что решающая роль в этом принадлежит «солдатам и офицерам». «Прошу вас передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно», — сказал президент.

7 октября Минобороны России сообщило, что подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Нововасилевское в Запорожской области. Село находится в 18 км от города Гуляйполе на правом берегу реки Янчур. Кроме того, подразделения группировки «Юг» заняли населенный пункт Федоровка, который находится к югу от города Северска.

2 октября Путин рассказал, что в зоне ответственности группировки войск «Север» планово идет создание зоны безопасности. «Практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперед. Если взять с севера, это группировка «Север», в Харьковской области город Волчанск и в Сумской области населенный пункт Юнаковка только что поставлены под наш контроль. Волчанск наполовину забрали — я думаю, дело времени, сейчас заберут наши бойцы и вторую часть», — рассказал он.

По словам президента, Западная группировка войск заняла две трети города Купянск. «Там центр уже в наших руках, боевые действия идут в южной части города», — добавил он.

В конце сентября российское Минобороны отмечало, что в Купянске под контроль взято свыше 5,6 тыс. зданий из 8,6 тыс.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Владимир Путин Минобороны Генштаб совещание контроль
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путину в день рождения доложили об обстановке на фронте
Общество
Орешкин оценил шутку Путина про «Орешник»
Политика
Лукашенко по телефону поздравил Путина с днем рождения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Входивший в топ-50 России шеф-повар умер в 37 лет из-за тромба Общество, 22:25
Путин провел совещание с военными в Петербурге. Видео Политика, 22:20
Путин встретился с военными в Петропавловском соборе. Видео Политика, 22:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:02
Конора Макгрегора дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил Спорт, 21:52
Путин объяснил, зачем Киев наносит удары вглубь России Политика, 21:51
Глава Генштаба назвал задачи группировок российских войск Политика, 21:48
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Путин заявил, что считает правильными решения февраля 2022 года Политика, 21:45
Трамп назвал место и сроки встречи с Си Цзиньпином Политика, 21:39
Овечкин не вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ 2025 года Спорт, 21:32
Путин поблагодарил российских военных Политика, 21:27
В Чили мужчина получил по ошибке зарплату за 27 лет работы и уволился Общество, 21:21
Петербург поддержал идею Матвиенко обязать безработных платить за ОМС Общество, 21:21