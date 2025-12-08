Зеленский заявил, что на переговорах «нет единого взгляда на Донбасс»

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Участники переговоров об урегулировании между Россией и Украиной по-прежнему расходятся во мнениях по вопросу о территориях, сообщил Bloomberg украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский считает, что план США требует дальнейших обсуждений по ряду «деликатных вопросов», включая контроль над Донбассом. «Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс», — заявил он.

Киев также хочет заключить отдельное соглашение о гарантиях безопасности с западными союзниками, прежде всего с США, добавил президент Украины. Зеленский отметил, что он, как и все украинцы, хочет получить ответ на вопрос, что будут делать партнеры Киева, если бои возобновятся.

Комментарии Зеленского прозвучали после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил разочарование позицией Украины и заявил, что Зеленский еще не ознакомился с американским мирным планом.

Трамп также подчеркнул, что Россию «устраивают» предложения США. Переговоры российской и американской делегаций относительно мирного плана прошли 2 декабря в Москве. В Кремле по итогам переговоров рассказали, что обсуждались в том числе территориальные вопросы, но компромиссного варианта стороны пока не нашли.

Первоначальный проект мирного плана, предложенный США, предусматривал передачу всего Донбасса под контроль России и вывод украинских войск из контролируемых ими территорий. Также планировалось заморозить боевые действия в Херсонской и Запорожской областях по линии соприкосновения.

Когда эта версия была обнародована, представители США провели переговоры с украинской делегацией и представителями Европы, в результате мирный план был сокращен с 28 до 22 пунктов. Как сообщала газета The New York Times, из него были исключены территориальные вопросы, которые теперь предлагается обсудить на «будущих переговорах».

Летом 2024 года российская сторона среди условий урегулирования называла вывод украинских войск из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. В конце ноября российский президент Владимир Путин заявил, что украинские силы должны уйти с занимаемых ими территорий, «тогда и прекратятся боевые действия». В Кремле позже сообщили, что детали отвода войск предстоит обсудить на переговорах.

Материал дополняется