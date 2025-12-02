Путин рассказал об особом значении Красноармейска
Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, а сегодня он полностью в руках российской армии, отметил Владимир Путин в беседе с журналистами. Он подтвердил приглашение иностранным журналистам, в том числе украинским, посетить Красноармейск и увидеть все своими глазами.
Важность взятия Красноармейска заключается в том, что это хороший плацдарм для решения всех задач военной операции, заявил Путин.
«Этот город является не просто большим инфраструктурным объектом, <...> это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
20 ноября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска взяли под свой контроль уже 70% территории Красноармейска. Спустя десять дней, 30 ноября, глава Генштаба сообщил президенту о взятии города.
Красноармейск (украинское название — Покровск) был важным узлом материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Город расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины. Накануне о полном контроле российской армии над этим городом доложил глава Генерального штаба Валерий Герасимов.
В конце октября 2025-го Reuters писал, что занятие Покровска позволит российской армии создать плацдарм для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск. Агентство также указывало, что контроль над городом также будет способствовать дальнейшему ослаблению линий поставок для ВСУ по всему фронту и контролю над городом Часов Яр, который находится на возвышенности (о занятии Часов Яра Минобороны России сообщило 31 июля).
После начала боевых действий на Украине в 2022 году Красноармейск долгое время оставался тыловым городом и был под контролем Киева. В августе 2024 года к предместьям города вышли российские войска. 19 августа в городе была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. С декабря 2024-го в городе нет центрального электро- и водоснабжения, к августу 2025-го в Покровске закрылся последний магазин.
Город появился в 1880–1881 годы как поселение при станции Гришино во время строительства Екатерининской железной дороги. В годы Великой Отечественной войны был оккупирован немецкими войсками (1941–1943), после 1945 года быстро развивался как промышленный и транспортный центр. Город пережил расцвет в 1960–1970 годы: в нем базировались предприятия угольной промышленности, машиностроения, в том числе вагоностроительные и вагоноремонтные мощности и предприятия по обслуживанию железных дорог.
