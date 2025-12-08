Politico назвало главного гаранта кредита Украине за счет активов России

В случае выдачи Киеву «репарационного» кредита, четверть суммы будет гарантирована за счет Германии, пишет Politico. Речь идет о €52 млрд. Против этой схемы выступает Брюссель, где заблокированы российские активы

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Германия станет крупнейшим гарантом «репарационного» кредита Украине за счет российских активов в случае его одобрения, пишет Politico.

Страны ЕС должны будут выделить средства, чтобы гарантировать выплату Украине кредита на €210 млрд. Наибольшая сумма — €52 млрд — придется на долю ФРГ, говорится в материале, за ней следуют Франция и Италия. Предполагается, что Киев вернет заем только в случае компенсации со стороны России.

Еврокомиссия представила эти расчеты на встрече с дипломатами после объявления о плане выделить Украине €165 млрд «репарационного» займа, отмечает издание. Механизм еще требует согласия премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который возражает против схемы из-за риска, что именно Брюсселю придется компенсировать Москве возможные претензии, в том числе судебные.

Лидерам Евросоюза 18 декабря предстоит убедить де Вевера поддержать использование российских активов вместо национальных средств. На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Брюссель, чтобы лично заверить бельгийского премьера в готовности Берлина взять на себя 25% всей суммы «репарационного» кредита, сказано в публикации.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

В случае отказа некоторых стран блока от участия в программе, например, Венгрии, доля гарантий остальных государств может быть увеличена, пишет издание. ЕК также допускает, что часть обязательств могут взять на себя и страны вне ЕС, однако Норвегия, которую ранее рассматривали как возможного участника, уже дистанцировалась от этой идеи.

Согласно проекту, из €210 млрд помощи €115 млрд пойдут на финансирование оборонной промышленности Украины в течение пяти лет, еще €50 млрд — на покрытие бюджетных потребностей, а €45 млрд — на погашение кредита G7, выданного Киеву в прошлом году. Средства планируется перечислять шестью траншами в течение года, при этом Еврокомиссия введет контрольные механизмы, чтобы предотвращать злоупотребления и отслеживать поступление финансовой и военной помощи.

3 декабря Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит» за счет активов России. Решение должно быть утверждено «квалифицированным большинством голосов» и не требует согласия всех членов ЕС. В качестве альтернативного варианта ЕК предложила предоставить Киеву кредит за счет заимствований, опирающихся на бюджет ЕС, но Венгрия заблокировала этот план.

Против изъятия российских активов высказались Euroclear, Международный валютный фонд и Европейский центральный банк. Глава последнего Кристин Лагард заявила, что юридическое и финансовое обоснование изъятия выглядит «обоснованным с натяжкой».

Москва сравнивает любой вариант использования российских активов с воровством. В Кремле предупреждали, что обратятся в суды в случае такого шага со стороны ЕС.