 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Минобороны Британии обвинило Россию в нацеливании лазеров на пилотов

Российский корабль «Янтарь» применял лазерные системы против экипаже ВВС Великобритании, заявило Минобороны страны. Там полагают, что судно угрожает подводным кабелям. Посольство указывало что эти заявления Британии несостоятельны
Судно &laquo;Янтарь&raquo;
Судно «Янтарь» (Фото: Stefan Rousseau / Reuters)

Российский корабль «Янтарь» применял лазерные системы против экипажей самолетов P-8 Poseidon ВВС Великобритании. Об этом говорится в заявлении Минобороны Великобритании, опубликованном на его сайте.

Самолеты были отправлены для наблюдения за кораблем, сообщила Британия. По данным ведомства, это произошло «во время текущего перехода» корабля.

«В ответ на это Великобритания развернула надводные корабли и вела постоянное воздушное наблюдение для картирования действий корабля», — говорится в сообщении ведомства.

Министр обороны Великобритании Джон Хили предупредил российские власти о готовности к любым действиям. «Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если «Янтарь» направится на юг на этой неделе, мы готовы», — заявил он.

В ведомстве полагают, что корабль угрожает критически важной подводной инфраструктуре НАТО. 

Посольство России в Великобритании называло несостоятельными заявления британской стороны о том, что Москва представляет угрозу для подводных коммуникаций Соединенного королевства. По мнению российских дипломатов, заявления британской стороны служат лишь поводом для нагнетания напряженности в регионах Балтийского и Северного морей.

108-метровое судно «Янтарь» официально классифицируется как океанографическое, но западные военные эксперты считают его разведывательным кораблем, способным запускать подводные аппараты.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Минобороны Великобритания разведка "Янтарь" судно «Янтарь» лазер
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
На 91-м году жизни умер театровед Виталий Дмитриевский Общество, 16:55
Дума приняла в первом чтении лицензирование торговли сигаретами и табаком Общество, 16:53
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 16:51
Директор Trend Island Николай Константинов — о трансформации универмагов Стиль, 16:49
ДНР получит генераторы и топливозаправщики из госрезерва после удара Политика, 16:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Плюшевого мишку с ИИ сняли с продажи из-за разговоров о сексе и кокаине Life, 16:45
Минобороны Британии обвинило Россию в нацеливании лазеров на пилотов Политика, 16:43
Особенности нового кроссовера Voyah Taishan для России. Обзор Авто, 16:42
«МегаФон» проанализировал востребованность виртуальных секретарей Пресс-релиз, 16:39
Запрет полетов ввели в аэропорту Сочи Политика, 16:38
Россияне ждут роста цен на жилье и снижения ставок. Опрос Недвижимость, 16:38
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37