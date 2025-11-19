Минобороны Британии обвинило Россию в нацеливании лазеров на пилотов
Российский корабль «Янтарь» применял лазерные системы против экипажей самолетов P-8 Poseidon ВВС Великобритании. Об этом говорится в заявлении Минобороны Великобритании, опубликованном на его сайте.
Самолеты были отправлены для наблюдения за кораблем, сообщила Британия. По данным ведомства, это произошло «во время текущего перехода» корабля.
«В ответ на это Великобритания развернула надводные корабли и вела постоянное воздушное наблюдение для картирования действий корабля», — говорится в сообщении ведомства.
Министр обороны Великобритании Джон Хили предупредил российские власти о готовности к любым действиям. «Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если «Янтарь» направится на юг на этой неделе, мы готовы», — заявил он.
В ведомстве полагают, что корабль угрожает критически важной подводной инфраструктуре НАТО.
Посольство России в Великобритании называло несостоятельными заявления британской стороны о том, что Москва представляет угрозу для подводных коммуникаций Соединенного королевства. По мнению российских дипломатов, заявления британской стороны служат лишь поводом для нагнетания напряженности в регионах Балтийского и Северного морей.
108-метровое судно «Янтарь» официально классифицируется как океанографическое, но западные военные эксперты считают его разведывательным кораблем, способным запускать подводные аппараты.
Материал дополняется
