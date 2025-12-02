 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Венгрии завили о подготовке Европы к войне с Россией

Сийярто: Европа готовится к войне с Россией

В ближайшее время перед Европой встанет вопрос о том, удастся ли предотвратить крупный конфликт на континенте, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

По его словам, Европа уже готовится к войне с Россией. Он отметил, что стратегические документы предусматривают достижение полной боеготовности к 2029 году, что делает возможным начало военного конфликта уже к 2030 году.

«Cтратегические документы Евросоюза гласят, что полная боевая готовность должна быть достигнута к 2029 году, что позволит начать войну между Европой и Россией в 2030 году», — передает его словам Magyar Nemzet. Он добавил, что Венгрия должна не допустить того, чтобы ее граждане жили в условиях военного конфликта.

Песков ответил на вопрос, ожидать ли возможной войны с НАТО и ЕС
Политика
Дмитрий Песков

27 ноября Politico сообщило, что страны ЕС обсуждают меры ответного характера против России в рамках гибридного противостояния, включая наступательные кибероперации, скоординированное определение гибридных атак  и внезапные учения НАТО. Поводом, как пишет издание, стали инциденты с дронами, глушением GPS и повреждением инфраструктуры в Европе.

В ноябре сербский президент Александр Вучич заявил, что вероятность столкновения Европы и России становится все более очевидной. К этому, по его словам, готовятся «все».

В Кремле неоднократно отрицали причастность Москвы к нарушению воздушного пространства стран ЕС и заявляли, что страны нет причин воевать с государствами НАТО. Тем не менее, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что власти осознают опасность конфликта с Европой.

