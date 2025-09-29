В Британии допустили, что уже находятся в состоянии войны с Россией
Великобритания, вероятно, уже находится в состоянии войны с Россией, заявила экс-глава британского разведывательного управления MI5 (занимается контрразведкой) Элиза Мэннингем-Буллер в интервью шотландскому лорду-спикеру Джону Макфолу.
«Я думаю, что она [экс-советник президента США Фиона Хилл] может быть права в том, что мы уже в войне с Россией. Это другой вид войны, но враждебность: кибератаки, нападения, обширная разведывательная деятельность усиливаются», — сказала она (цитата по The Guardian).
Хилл в интервью изданию ранее высказала мнение, что Москва находится в состоянии войны с Западом.
Президент России Владимир Путин однократно заявлял, что Москва не собирается нападать на НАТО, заявления о возможности атаки на западные страны он называл «чушью».
Министр иностранных дел Сергей Лавров после начала военной операции отмечал, что западные страны, оказывая военную помощь Украине, ведут против России «прокси-войну». В Кремле говорили о фактическом участии Североатлантического альянса в конфликте с Россией на стороне Украины.
