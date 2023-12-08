Карибские страны созвали экстренное заседание из-за Венесуэлы и Гайаны

Карибское сообщество (CARICOM) проведет экстренное заседание 8 декабря, чтобы обсудить ситуацию вокруг спорного региона Эссекибо, который Венесуэла собирается аннексировать, сообщила газета Stabroek News со ссылкой на главу МИД Тринидад и Тобаго Амери Браун.

«Карибское сообщество находится в процессе созыва экстренного заседания глав правительств посредством видеоконференции в пятницу <...>. По итогам мы сделаем дополнительные заявления», — сказал Браун.

В Карибское сообщество входят страны Центральной и северо-восточной Южной Америки. Альянс поддержал постановление Международного суда ООН (МУС) о том, что Венесуэле стоит воздержаться от притязаний на Эссекибо.

О какой территории спорят Венесуэла и Гайана Спор о регионе Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки продолжается около 200 лет. Речь идет о территории к западу от одноименной реки Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км, которая занимает три четверти государства Гайана (соседствует с Венесуэлой и Бразилией) и на данный момент находится под ее управлением. Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, золота и меди. Интерес к региону во многом обусловлен ископаемыми: в 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) назвал Гайану страной с самой быстрорастущей экономикой в мире благодаря доходам от морских нефтяных месторождений. Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году: во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к ее на тот момент колонии Гайане. Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже с просьбой урегулировать ситуацию с территорией, и в 1899 году суд (в составе которого были судьи из США, Британии и России) закрепил право Британии почти на 90% территории Эссекибо. В 1949 году, после публикации письма американского адвоката, утверждавшего, что суд разрешил дело в пользу Лондона из-за сговора Британии и России, власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения. Венесуэла вновь заявила о претензиях на Эссекибо в 2015 году — после открытия месторождений нефти и газа. В 2018 году власти Гайаны обратились в Международный суд ООН для подтверждения своих границ, суд принял иск на рассмотрение в апреле 2023 года. В октябре этого же года Гайана объявила еще об одном «важном открытии» залежей нефти. Спустя месяц Николас Мадуро заявил, что в Венесуэле 3 декабря состоится референдум о вхождении региона в состав страны. В ответ власти Гайаны призвали Международный суд ООН остановить запланированное голосование.

В Венесуэле в начале декабря прошел референдум по вопросу Эссекибо. По официальным результатам, 95% участников высказались за присоединение нового региона.

Гайана отказалась отдавать часть своей территории и предупредила о готовности обратиться в Совбез ООН, чтобы задействовать статьи 41 и 42 Устава организации, которые могут санкционировать ограничительные меры или военные действия для восстановления международного мира и безопасности.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к «использованию исключительно мирных средств для разрешения международных споров». Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби также заявил, что сторонам следует найти мирное решение конфликта.