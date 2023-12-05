Бразилия отправила войска к границе с Венесуэлой

Власти Бразилии считают конфликт между Венесуэлой и Гайаной маловероятным и не собираются начинать военную операцию на границе с этими странами

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Власти Бразилии отправили дополнительные военные подразделения к границе с Венесуэлой и Гайаной на фоне роста напряженности между этими двумя странами из-за территориального спора, сообщает G1 со ссылкой на источник в правительстве. Ранее о начале переброски бразильских военных на границу сообщал Reuters.

Хотя Бразилия считает конфликт между Венесуэлой и Гайаной маловероятным, вооруженные силы страны приготовились к такому сценарию и отправили дополнительные отряды военнослужащих с бронетехникой к границе. Собеседник G1 уточнил, что бразильское правительство не отдавало приказ о немедленном начале военной операции на границе с Венесуэлой — речь идет о переходе сил в состояние боевой готовности.

Венесуэла и Гайана с начала XIX века ведут длительный территориальный спор. Речь идет о богатой природными ресурсами, в том числе золотом и алмазами, части территории Гайаны в бассейне реки Эссекибо. На картах Венесуэлы эти земли обычно заштрихованы как спорные.

О какой территории спорят Венесуэла и Гайана Спор о регионе Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки продолжается около 200 лет. Речь идет о территории к западу от одноименной реки Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км, которая занимает три четверти государства Гайана (соседствует с Венесуэлой и Бразилией) и на данный момент находится под ее управлением. Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, золота и меди. Интерес к региону во многом обусловлен ископаемыми: в 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) назвал Гайану страной с самой быстрорастущей экономикой в мире благодаря доходам от морских нефтяных месторождений. Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году: во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к своей на тот момент колонии Гайане. Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже с просьбой урегулировать ситуацию с территорией, и в 1899 году суд (в составе которого были судьи из США, Британии и России) закрепил право Британии на почти 90% территории Эссекибо. В 1949 году, после публикации письма американского адвоката, утверждавшего, что суд разрешил дело в пользу Лондона из-за сговора Британии и России, власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения. Венесуэла вновь заявила о претензиях на Эссекибо в 2015 году — после открытия месторождений нефти и газа. В 2018 году власти Гайаны обратились в Международный суд ООН для подтверждения своих границ, суд принял иск на рассмотрение в апреле 2023 года. В октябре этого же года Гайана объявила еще об одном «важном открытии» залежей нефти. Спустя месяц Николас Мадуро заявил, что в Венесуэле 3 декабря состоится референдум о вхождении региона в состав страны. В ответ власти Гайаны призвали Международный суд ООН остановить запланированное голосование.

30 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал к народному единству в преддверии референдума по территориальному конфликту с Гайаной. 97% участников референдума высказались за предложение оспорить решение Парижского арбитражного суда 1899 года о принадлежности Эссекибо Великобритании (Гайана тогда была британской колонией). Мадуро заявил, что референдум «увенчался абсолютным успехом для нашей страны».