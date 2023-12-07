Гайана потеряла связь с вертолетом над спорной с Венесуэлой территорией

На борту вертолета находились семь человек, идет поисково-спасательная операция. По предварительным данным военных, признаков атаки венесуэльцев на вертолет нет

Военные Гайаны потеряли связь с вертолетом, когда он находился в районе поселка Арау на спорной с Венесуэлой территорией. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Силы обороны Гайаны.

Речь идет о вертолете GDF Bell 412 (8R-AYA). Он вылетел из лагеря Аянганна и направился в Арау, а затем пропал примерно в 48 км к востоку от границы с Венесуэлой. На борту находились семь человек. Военные в сотрудничестве с частными авиаоператорами ведут поисково-спасательную операцию.

Начальник штаба Сил обороны Гайаны генерал Омар Хан рассказал, что в районе, где летел вертолет, была плохая погода. По его словам, нет никаких признаков того, что гайанских военных атаковали. «У нас нет никакой информации, позволяющей предположить, что в этом районе летали венесуэльские самолеты», — сказал генерал.

Венесуэла и Гайана с начала XIX века ведут территориальный спор из-за богатой природными ресурсами, в том числе золотом, медью, алмазами и нефтью, земли в бассейне реки Эссекибо общей площадью 160 тыс. Территория занимает три четверти Гайаны.

Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году. Во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к ее на тот момент колонии Гайане. Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже с просьбой урегулировать ситуацию с территорией, и в 1899 году суд (в составе которого были судьи из США, Британии и России) закрепил право Британии на почти 90% территории Эссекибо.

Венесуэла вновь заявила о претензиях на Эссекибо в 2015 году. 3 декабря 2023 года в стране прошел референдум о вхождении региона в состав страны. 97% голосовавших высказались за предложение оспорить решение Парижского арбитражного суда 1899 года о принадлежности Эссекибо Великобритании.

Бразилия на фоне роста напряженности между Венесуэлой и Гайаной направила дополнительные военные подразделения к границе с двумя странами. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к «использованию исключительно мирных средств для разрешения международных споров». Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби также заявил, что сторонам следует найти мирное решение конфликта.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 5 декабря объявил о планах создать новую военную базу примерно в 100 км от гайанской границы. Его коллега из Гайаны Ирфаан Али назвал это заявление «прямой угрозой» и предупредил, что силы страны находятся в состоянии «боевой готовности». Он также пригрозил обращением в Совет Безопасности ООН.