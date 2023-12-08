США раскрыли дилемму для России по переговорам с Украиной к концу 2024-го

Файнер: США задумали дилемму для России по диалогу с Украиной к концу 2024 года

По задумке Белого дома, через год США, Евросоюз и Украина нарастят объемы ВПК, а Москву попытаются склонить к диалогу на условиях Киева. Кремль требует признать «реалии на земле» и готов к переговорам на своих условиях

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

США намерены убедить Россию пойти на мирные переговоры по Украине на выгодных для Киева условиях, этого планируется достичь к концу 2024 года, сообщил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на форуме Аспенского института.

Эти условия должны быть приемлемы для Украины и опираться на Устав ООН в части суверенитета и территориальной целостности страны, уточнил Файнер. С его слов, Вашингтон хочет подтолкнуть Москву к выбору: либо этот вариант с переговорами, либо «они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление».

«Это очень сложный стратегический выбор. Не знаю, что в конечном счете решат россияне. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», — сказал Файнер (цитата по ТАСС).

После 2024 года США нарастят объемы производства в своем военно-промышленном комплексе, ведется работа по наращиванию объемов оборонного выпуска и на украинских заводах, пояснил он, добавив, что аналогичные усилия предпринимают и в Европе. Файнер уверен, что через год-полтора западные страны окажутся «на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас».

Москва и Киев заявляли о желании дипломатического решения конфликта, однако выдвигаемые другой стороной условия они считают неприемлемыми. Власти Украины требуют возвращения границ 1991 года и фиксацию того, что конфликт завершен. Российская сторона отвергает любые мирные инициативы, которые бы не учитывали ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.

К концу 2023 года выросла доля украинцев, согласных на компромиссы с Россией ради завершения конфликта, следовало из результатов опроса группы «Рейтинг». Почти половина (44%) опрошенных сообщили, что готовы к уступкам — в феврале выбравших аналогичный вариант было на 9% меньше. Самая большая группа респондентов (48%) выступают за продолжение боевых действия для достижения поставленных целей. Сторонников компромисса больше среди младшей возрастной группы — 18–35 лет (45%) и на востоке Украины (51%). Сторонников продолжения боевых действий — в более старшей группе 36–50 лет и на западе страны (по 50%).

Власти США отмечали, что переговоры с Россией — «дело Украины», решение по этой теме должны принимать в Киеве, как и по вопросу об уступках.

Президент Владимир Путин отмечал в ноябре, что прежде страны Запада планировали победить российские войска «на поле боя», но «теперь уже по-другому поют, по-другому говорят». «Для нас главное — достичь наших целей. Конечно, предпочтительней достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. И когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция», — говорил его представитель Дмитрий Песков. Москва требует признать «реалии на земле».