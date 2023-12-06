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Военная операция на Украине ,  
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Кремль не увидел связи между помощью Запада и готовностью Киева к диалогу

Песков: между помощью Запада и готовностью Украины к переговорам связи нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Кремль не считает, что проблемы с одобрением новой помощи Украине со стороны США связаны с возможными предложениями Киева по поводу переговоров. Конгрессмены США накануне снова не смогли прийти к консенсусу по поддержке ВСУ
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сокращение западной военной помощи Киеву никак не связано с готовностью Украины к переговорам, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Еще раз повторяю, для нас главное — достичь наших целей. Конечно, предпочтительней достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. И когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция», — сказал Песков.

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Фото:Минобороны РФ / ТАСС

Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Президент Джо Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки. При этом спикер палаты представителей (контролируется демократами) Майк Джонсон выразил уверенность, что противоречия удастся уладить до конец декабря — под Рождество. По данным Politico, у Украины хватит имеющегося запаса средств только до конца декабря.

«Если помощь, которая обсуждается в конгрессе, будет просто отложена, <...> то создастся большой риск, что мы останемся на тех же позициях, что сейчас, что наступать станет невозможно, и будет большой риск проиграть эту войну», — предупредил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Байден требует от республиканцев как можно скорее помочь Украине. «Неспособность поддержать Украину — это абсолютное безумие. <...> Это противоречит интересам США», — заявил он.

Конгрессмены планировали провести секретный брифинг для обсуждения ситуации на Украине, однако инициатива обернулась неудачей. Некоторые сенаторы покинули брифинг «в ярости», не найдя согласия с коллегами, а украинский президент Владимир Зеленский в последний момент отказался от выступления на брифинге. «Это война. Cитуация меняется. Но я думаю, что президент Зеленский благодарен и воспользуется возможностью в следующий раз», — пояснили в Минобороны Украины.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Российская сторона требует перестать помогать Украине. Песков уже выражал уверенность, что промедление с одобрением помощью Киева со стороны Запада — лишь временное явление. «Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт, фактически прямую вовлеченность», — считает он.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина США Дмитрий Песков военная помощь переговоры
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