Почти половина украинцев выступили за переговоры с Россией

Большинство опрошенных украинцев все еще выступают против переговоров с Россией, однако их количество с февраля месяца упало на 12%, тогда как количество готовых к компромиссам выросло. Москва обвиняла Киев в отказе от переговоров

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Почти половина украинцев (44%) заявили о готовности к компромиссам на мирных переговорах с Россией, еще почти столько же (48%) — выступили за продолжение боевых действий. Об этом со ссылкой на соцопрос группы «Рейтинг» сообщает «Страна.ua».

Опрос проводился в ноябре на территориях, подконтрольных Украине. «Страна.ua» не уточняет количество опрошенных, однако в аналогичных опросах в прошлом участвовали около 2 тыс. человек.

Сторонников компромисса больше среди младшей возрастной группы — 18-35 лет (45%) и на востоке Украины (51%). Сторонников продолжения боевых действий — в более старшей группе 36-50 лет и на западе страны (по 50%).

За переговоры чаще выступают женщины — 48%, против — 44%. Среди мужчин за переговоры — 40%, против — 51%.

По сравнению с февральским опросом, количество украинцев, готовых к компромиссам с Россией, выросло на 9% (было 35%). Вместе с этим доля тех, кто выступает против переговоров, упало на 12% (было 60%).

Президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил, что его страна хочет мира, но не намерена «заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией», несмотря на трудности на поле боя. В ноябре он исключал заключение мира с Россией «любой ценой». По его словам, украинцы не готовы отдать России свои земли и будут «стоять до конца».

Решение по поводу переговоров с Россией должна принимать сама Украина, заявил 27 ноября помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, комментиру данные Bild о том, что США и Германия подталкивают Зеленского пойти на переговоры с Москвой. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов говорил, что Украина обеспокоена разговорами о необходимости переговоров с Россией.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от переговоров. «Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, — отменить декрет президенту Украины, запрещающий вести переговоры», — говорил он. Россия настаивает на признании Украиной сложившихся территориальных реалий и нейтральном статусе страны.