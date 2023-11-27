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Политика ,  
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США оставили за Украиной решение о переговорах с Россией

Помощник госсекретаря: решение о переговорах с Россией должна принимать Украина
Помощник госсекретаря США, комментируя сообщение Bild о том, что США и Германия подталкивают Украину к переговорам с Россией, сказал, что это дело Киева. Россия от переговоров никогда не отказывалась, говорил Путин
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

Решение по поводу переговоров с Россией должна принимать сама Украина, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, комментируя сообщение издания Bild о том, что Соединенные Штаты и Германия подталкивают украинского президента Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой, его слова приводит Reuters.

По словам О'Брайена, это не вопрос американской политики.

«Мы всегда говорили, что это дело Украины», — сказал помощник главы Госдепа.

На прошлой неделе издание Bild со ссылкой на источники в правительстве писало, что нынешняя цель немецкой стороны — поставить Украину в «стратегически выгодную переговорную позицию», исходя из текущего положения на линии фронта. И с этой позиции Киев должен вести переговоры с Москвой о своем «суверенитете и территориальной целостности», считают в немецком правительстве. «Белый дом и канцелярия координируют этот вопрос», — сообщили изданию в правительственных кругах.

При этом, по данным Bild, Вашингтон и Берлин не намерены напрямую убеждать Зеленского в необходимости переговоров с Россией. Вместо этого обе страны, как крупнейшие поставщики оружия на Украину, хотят снабжать Киев именно теми вооружениями и именно в тех количествах, чтобы позволить украинской армии удерживать нынешнюю линию фронта, но не дать возможность отвоевать территории. «Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы», — сказал один из собеседников.

Украинский лидер подчеркивал, что его страна не намерена «заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией», несмотря на трудности на поле боя. Он исключил заключение мира с Россией «любой ценой». По его словам, украинцы не готовы отдать России свои земли и будут «стоять до конца».

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, не раз утверждал президент Владимир Путин. Для их начала Киев должен прекратить боевые действия, а также отменить указ о запрете переговоров с Россией, говорил он в сентябре.

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На прошлой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что оказывать давление нужно на тех, кто отказался от переговоров по Украине, а Россия не раз заявляла, что этого не делала.

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Теги
Елена Чернышова
Украина США переговоры Россия
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