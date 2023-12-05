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Военная операция на Украине ,  
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«Известия» узнали о готовности России к переговорам с Украиной в Венгрии

«Известия»: Россия готова к переговорам с Украиной в Венгрии или другой стране
Сюжет
Военная операция на Украине
Премьер Венгрии Виктор Орбан
Премьер Венгрии Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Россия не против переговоров с Украиной на территории одной из западных стран, в том числе в Венгрии, однако ключевой вопрос — готовность Киева и Запада к процессу урегулирования, заявил «Известиям» высокопоставленный источник.

«Мы ни за кем бегать не собираемся», — заверил собеседник издания.

РБК направил запрос в Департамент информации и печати МИД России.

О возможности переговоров по Украине на территории Венгрии упомянул в начале декабря глава венгерского МИДа Петер Сийрято в интервью этому изданию. Он рассказал, что после «двух-трех дня с момента, как разразилась война» позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову и главе администрации украинского президента Андрею Ермаку, предложив им площадку для контактов. Сийярто заверил, что предложение все еще в силе: «Когда бы это ни было нужно — стать посредником или обеспечить площадку для переговоров с едиными правилами для всех — мы готовы».

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Венгерская сторона не раз призывала к мирному урегулированию конфликта, отмечая, что условия для этого процесса постоянно ухудшаются. «Вчерашние условия были лучше, чем сегодняшние, а завтрашние условия будут хуже, чем сегодняшние», — убежден Сийярто.

Премьер Венгрии Виктор Орбан не раз критиковал Владимира Зеленского, а также выражал сомнение в скором присоединении Киева к НАТО и Евросоюзу. В то же время венгерский президент Каталина Новак подчеркивала, что страна «решительно осуждает» действия России. «Я понимаю, если кто-то хочет защитить свою страну любой ценой», — пояснила она. Венгрия решила участвовать в переговорах с Украиной по «формуле мира», предложенной Зеленским.

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Власти Украины в рамках «формулы мира» настаивают, среди прочего, на урегулировании конфликта путем выхода к границам по состоянию на 1991 год. Российская сторона это требование отвергает, требуя признать ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями, присоединенными после проведения там референдумов, которые не были признаны Украиной и большинством стран мира. Президент Владимир Путин говорил, что вопрос территориальной принадлежности этих территорий не обсуждается. Также он неоднократно заявлял, что Москва, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от переговоров. 

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