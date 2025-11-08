ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

После саммита у Бельгии все еще сохраняются опасения относительно финансовой и юридической стороны этого вопроса. В Бельгии объясняли, что обеспокоены ответными мерами Москвы. В ЕС намерены попытаться убедить их снова 18 декабря

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock

Европейской комиссии по итогам встречи с бельгийской делегацией не удалось убедить Брюссель согласиться на использование замороженных российских активов, передает Belga.

По данным агентства, переговоры прошли конструктивно, однако сохраняющиеся у Бельгии юридические и финансовые опасения пока не сняты. Стороны будут продолжать обсуждение, уточнила European Newsroom.

Лидеры ЕС поручили Комиссии как можно скорее представить «варианты финансовой поддержки», чтобы достичь соглашения на следующем саммите 18 декабря в Брюсселе.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила идею «репарационного кредита» для Украины за счет средств замороженных российских активов. Киев погасит его только после того, как Россия возместит Украине причиненный в ходе конфликта ущерб, по сути, выплатит репарации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею, призвав выдать Украине кредит на €140 млрд. При этом премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против этого предложения. Большая часть замороженных средств находится в депозитарии Euroclear в Брюсселе.

На саммите лидеров ЕС 23 октября стороны также не смогли принять решение из-за бескомпромиссной позиции Бельгии. Вевер обеспокоен юридическими и финансовыми последствиями и требует ясности относительно правовой основы. Власти Бельгии объясняли отказ поддержать выделение такого кредита за счет российских активов риском для своей экономики в результате ответных мер Москвы.

Москва предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что действия европейских стран в отношении замороженных российских активов напоминают работу банды. Он добавил, что Россия не оставит их без ответа.