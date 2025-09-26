 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Бельгия отвергла идею кредита Киеву в €140 млрд за счет активов России

Премьер Бельгии де Вевер отверг идею Мерца выдать Киеву кредит под активы России
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Премьер Бельгии выступил против идеи канцлера ФРГ о кредите Украине в €140 млрд под замороженные российские активы. Сейчас большая часть этих замороженных активов хранится в депозитарии Euroclear в Брюсселе
Барт де Вевер
Барт де Вевер (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер выступил против идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца о кредите Украине под замороженные российские активы, пишет агентство Belga. Большая часть этих замороженных активов хранится в депозитарии Euroclear, находящемся в Брюсселе.

«Этого не будет, позвольте это совершенно ясно обозначить», — заявил де Вевер.

По его словам, арест активов центрального банка третьей страны создаст «опасный прецедент» — не только для Бельгии, но и для всего ЕС.

«Если страны-члены поймут, что деньги <...> могут исчезнуть, если европейские политики сочтут это нужным, то могут принять решение о выводе своих резервов», — предложил де Веер.

Мерц призвал выдать Украине кредит на €140 млрд за счет активов России
Политика
Фридрих Мерц

В опубликованной статье в Financial Times Мерц предложил использовать замороженные российские активы для предоставления Украине беспроцентного кредита в размере €140 млрд. Кредит должен быть погашен только после того, как Россия возместит Украине причиненный в ходе конфликта ущерб.

Де Вевер добавил, что сожалеет о подобном публичном заявлении Мерца. «Давайте <...> что-нибудь придумаем, вместо того чтобы каждый день делиться своим мнением», — сказал премьер.

Самый большой объем российских активов — около €170 млрд — заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии в виде ценных бумаг. Сейчас ЕС использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов, при этом сами активы заморожены по сей день.

В зависимости от процентных ставок, под которые выплаты реинвестируются, замороженные активы могут приносить до €3 млрд в год чистой прибыли, считают в ЕК.

Как сообщал Bloomberg 12 сентября, США предлагают странам G7 создать правовой механизм для конфискации замороженных активов России. В ЕС единой позиции по конфискации нет. Верховный дипломат ЕС Кая Каллас указывала, что не представляет ситуации, при которой в случае достижения перемирия или заключения мирного соглашения «активы будут возвращены России, если она не оплатит репарации».

20 сентября группа американских сенаторов представила законопроект об использовании замороженных российских активов для помощи Украине каждые 90 дней — предлагается перевести на счет с начислением процентов все активы России, находящиеся в США (на сумму около $5 млрд).

Президент России Владимир Путин предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает.

