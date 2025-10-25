В Бельгии предупредили об ударе по своей экономике из-за активов России

Бельгия противостоит решению ЕС выделить Украине новый кредит за счет российских активов на €140 млрд. Брюссель опасается «серьезного удара» со стороны Москвы, экономических и судебных рисков

Барт де Вевер (Фото: Yves Herman / Reuters)

Премьер Бельгии Барт де Вевер прав, предупреждая о том, что Брюссель заблокирует решение об экспроприации замороженных российских активов, поскольку такой шаг нанесет ущерб бельгийской экономике. Такое мнение выразил министр обороны и международной торговли страны Тео Франкен в Х.

По его мнению, Москва расценит подобные действия как «акт войны» и «нанесет серьезный удар по Бельгии». В том числе, предполагает Франкен, возможна конфискация активов западных стран в России. Также министр отметил необходимость оформления твердых гарантий поддержки со стороны других стран.

ЕС хочет выделить Украине €140 млрд в рамках кредита за счет российских активов (Bloomberg пишет, что общая сумма замороженных активов во всех юрисдикциях, включая Европу, — €280 млрд). Киеву придется вернуть средства, только если Москва компенсирует причиненный ей за время боевых действий ущерб, поэтому займ называют «репарационным». Бельгия 23 октября на саммите лидеров ЕС заняла бескомпромиссную позицию и помешала одобрению решения о кредите, сообщала Politico. Теперь вопрос отложен до декабря. Барт де Вевер предупредил, что если российские активы будут конфискованы, то компании, активы которых будут арестованы в России, предъявят ЕС иски.

«Я не думаю, что есть необходимость напоминать, что выделение почти €200 млрд в дополнение к нашему дефицитному бюджету и колоссальному государственному долгу было бы равносильно самоубийству», — написал Франкен, указав, что российские активы заблокированы также и в других западных странах.

Кроме того, подчеркивает министр, подобные действия создадут прецедент с «потенциально огромными последствиями», поскольку могут подорвать доверие к депозитарию Euroclear, где размещены заблокированные российские активы: «Если известно, что деньги государственных банков больше не могут быть безопасно размещены в такой по определению нейтральной организации, как Euroclear, кто еще осмелится это сделать?»

Также Франкен напомнил, что к подобного рода шагам на Западе не прибегали даже во время Второй мировой войны.

Позицию премьер-министра и министра обороны разделила и еврокомиссар по гуманитарной политике и кризисному урегулированию Хаджа Лабиб, бывшая глава МИД Бельгии. В разговоре с Politico она отметила, что ЕС пока не готов к таким шагам, какие предлагают предпринять в отношении активов России.

Москва отмечала, что считает возможное изъятие своих активов незаконным, и сравнивала это с воровством. Кремль предупреждал, что желающие незаконно присвоить активы подвергнутся судебному преследованию — как отдельные лица, так и страны.