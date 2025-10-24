«Я не bad boy»: Бельгийский лидер ответил на критику из-за активов России

США и Украина под влиянием Европы обвиняют Бельгию в корыстных мотивах, мешающих использовать активы России, рассказал бельгийский премьер. «Politico назвала меня плохим мальчиком. Плохой мальчик! Я?», — возмутился он

Барт де Вевер (Фото: Yves Herman / Reuters)

Репутацию Бельгии очернили другие европейские страны, они объясняют нежелание Брюсселя использовать российские активы корыстными целями, заявил бельгийский премьер Барт де Вевер на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе.

Американские и украинские чиновники звонили в правительство Бельгии и обвиняли власти в получении прибыли от этих активов, рассказал он.

«Мы получаем такую обратную связь от украинцев… [и] от Минфина США, которое звонит нам: «А как же налоговые поступления? Вы наживаетесь на войне», — сказал Де Вевер. «Это они не сами придумали, а коллеги, которые поливают нас грязью за нашими спинами. Это не очень приятно», — уверен де Вевер (цитата по Euractiv).

Бельгийский премьер подчеркнул, что не является «плохим мальчиком» (bad boy), как его охарактеризовала газета Politico. «Politico назвала меня плохим мальчиком. Плохой мальчик! Я? Можете себе это представить?», — возмутился он. Де Вевер назвал себя «лучшим в городе» и добавил: «Если говорить об иммобилизованных активах, то мы самые-самые».

Речь идет о статье в Politico, вышедшей 22 октября, накануне саммита ЕС. Издание прогнозировало, что четыре политика внесут разлад в заседание европейских лидеров, решения которых основаны на консенсусах. Бельгийский премьер был назван в материале «правым фламандским националистом, погрязшим в политике подрыва статус-кво», который чрезмерно опасается из-за намерения большинства западных стран «открыть копилку», подразумевая под этим заблокированные российские активы в бельгийском депозитарии Euroclear. Другими «плохими мальчиками» в статье назывались немецкий канцлер Фридрих Мерц, венгерский премьер Виктор Орбан, словацкий премьер Роберт Фицо. После пресс-конференции, на которой де Вебер выразил свое возмущение, Politico назвала его реакцию плачем.

«У других стран, если объединить [заблокированные у них] активы, окажется ровно столько же, сколько у Бельгии. Что произошло с этими деньгами? Ничего. Поэтому, я думаю, нужно прекратить перекладывать вину», — подчеркнул премьер Бельгии.

На саммите ЕС не получилось принять решение по использованию российских активов на общую сумму в €140 млрд для помощи Украине из-за позиции Бельгии, обсуждение отложили до декабря. По сведениям Politico, по требованию Бельгии формулировки в проекте заявления ЕС стали заметно более расплывчатыми. Брюссель требует, чтобы последствия использования российских активов «были не только для Бельгии».

Власти России называли воровством потенциальное использование активов России и пригрозили судебными разбирательствами.