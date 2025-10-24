 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

«Я не bad boy»: Бельгийский лидер ответил на критику из-за активов России

Сюжет
Война санкций
США и Украина под влиянием Европы обвиняют Бельгию в корыстных мотивах, мешающих использовать активы России, рассказал бельгийский премьер. «Politico назвала меня плохим мальчиком. Плохой мальчик! Я?», — возмутился он
Барт де Вевер
Барт де Вевер (Фото: Yves Herman / Reuters)

Репутацию Бельгии очернили другие европейские страны, они объясняют нежелание Брюсселя использовать российские активы корыстными целями, заявил бельгийский премьер Барт де Вевер на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе.

Американские и украинские чиновники звонили в правительство Бельгии и обвиняли власти в получении прибыли от этих активов, рассказал он.

«Мы получаем такую обратную связь от украинцев… [и] от Минфина США, которое звонит нам: «А как же налоговые поступления? Вы наживаетесь на войне», — сказал Де Вевер. «Это они не сами придумали, а коллеги, которые поливают нас грязью за нашими спинами. Это не очень приятно», — уверен де Вевер (цитата по Euractiv).

Бельгийский премьер подчеркнул, что не является «плохим мальчиком» (bad boy), как его охарактеризовала газета Politico. «Politico назвала меня плохим мальчиком. Плохой мальчик! Я? Можете себе это представить?», — возмутился он. Де Вевер назвал себя «лучшим в городе» и добавил: «Если говорить об иммобилизованных активах, то мы самые-самые».

Речь идет о статье в Politico, вышедшей 22 октября, накануне саммита ЕС. Издание прогнозировало, что четыре политика внесут разлад в заседание европейских лидеров, решения которых основаны на консенсусах. Бельгийский премьер был назван в материале «правым фламандским националистом, погрязшим в политике подрыва статус-кво», который чрезмерно опасается из-за намерения большинства западных стран «открыть копилку», подразумевая под этим заблокированные российские активы в бельгийском депозитарии Euroclear.

Другими «плохими мальчиками» в статье назывались немецкий канцлер Фридрих Мерц, венгерский премьер Виктор Орбан, словацкий премьер Роберт Фицо.

После пресс-конференции, на которой де Вебер выразил свое возмущение, Politico назвала его реакцию плачем.

«У других стран, если объединить [заблокированные у них] активы, окажется ровно столько же, сколько у Бельгии. Что произошло с этими деньгами? Ничего. Поэтому, я думаю, нужно прекратить перекладывать вину», — подчеркнул премьер Бельгии.

Швеция допустила оплату поставок истребителей Киеву активами России
Общество
Истребитель&nbsp;Gripen E

На саммите ЕС не получилось принять решение по использованию российских активов на общую сумму в €140 млрд для помощи Украине из-за позиции Бельгии, обсуждение отложили до декабря. По сведениям Politico, по требованию Бельгии формулировки в проекте заявления ЕС стали заметно более расплывчатыми. Брюссель требует, чтобы последствия использования российских активов «были не только для Бельгии».

Власти России называли воровством потенциальное использование активов России и пригрозили судебными разбирательствами.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Барт де Вевер Бельгия российские активы Евросоюз санкции ЕС Euroclear
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Материалы по теме
Трамп ответил на слова Путина о неработающих санкциях
Политика
Мелони призвала уважать международное право в деле о российских активах
Политика
В Раде поддержали выделение денег ВСУ за счет активов России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
WSJ узнала, почему Трамп передумал наказывать Китай за российскую нефть Политика, 12:17
Экс-глава штаба Пентагона заявил о «шаге до войны с Китаем» Политика, 12:17
Почему мегаполису важен производственный потенциал Отрасли, 12:12
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
Как Московской бирже удалось оптимизировать цифровые процессы РБК Компании, 12:00
Семьям погибших при взрывах в Копейске выплатят 10 млн руб. Общество, 12:00
Дорого не значит плохо. Как узнать, за что в реальности платят клиентыПодписка на РБК, 12:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Что известно о взявшей второе золото на ЧМ гимнастке Мельниковой 11:53
Москва расширила испытания беспилотных трамваев на новые маршруты Город, 11:52
«Цифра» едет за границу: как развивается российский ИТ-экспорт Национальные проекты, 11:51
Турецкий суд отклонил иск о роспуске руководства оппозиционной партии Политика, 11:51
В федерации альпинизма сообщили о судьбе застрявших в Гималаях россиянах Спорт, 11:45
Консул заявил о тревожном числе депортированных из Таиланда россиян Общество, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42