Мерц призвал выдать Украине кредит на €140 млрд за счет активов России

Средства должны быть использованы исключительно на закупку вооружения для Украины, а не на покрытие расходов бюджета страны, считает Мерц. Москва называет воровством любое использование заблокированных средств
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Karina Hessland / Reuters)

Евросоюз должен предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €140 млрд за счет замороженных российских активов, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает The Financial Times.

Он считает, что кредит нужно использовать исключительно на закупку военной техники для Украины, а не на покрытие расходов общего бюджета страны. Кроме этого, правительства ЕС должны принимать решения о закупках совместно с Киевом, отметил канцлер. По словам Мерца, средства могли бы обеспечить «военную устойчивость Украины на несколько лет».

«Этот кредит будет возвращен только после того, как Россия выплатит компенсацию Украине за ущерб», — добавил канцлер.

Согласно предложению Мерца, кредит сначала должны гарантировать государства — члены ЕС, а затем его обеспечат деньгами из следующего долгосрочного бюджета союза в 2028 году. Этот механизм должно одобрить подавляющее большинство стран — членов, уточнил он, предполагая, что противники этого шага, такие как Венгрия, могут наложить вето.

Такой шаг, по словам канцлера, позволит «усадить» президента России Владимира Путина за стол переговоров.

Reuters узнал размер «репарационного кредита» ЕС Украине
Политика
Фото:Stephanie Lecocq / Reuters

Идею предоставления Киеву «репарационного кредита», основанного на средствах замороженных российских активов, предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале сентября. Механизм «предполагает замену российских активов бескупонными облигациями, выпущенными Европейской комиссией», с гарантиями или от всех стран союза, или от желающих участвовать.

По данным Reuters, Украина может получить от Евросоюза до €130 млрд в рамках «репарационного кредита». Окончательный размер займа определят после оценки Международным валютным фондом (МВФ) финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах.

Путин называл кражей использование российских замороженных активов. В российском МИДе предупреждали, что сочтут любые действия с замороженными активами Москвы воровством.

