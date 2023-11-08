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Военная операция на Украине ,  
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Комитет конгресса одобрил идею передачи Киеву замороженных активов Москвы

Комитет конгресса поддержал проект о передаче Киеву замороженных активов России
Сюжет
Военная операция на Украине

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине, передает ТАСС.

Документ поддержали 40 законодателей, двое высказались против. Дата, когда проект может рассмотреть палата представителей полного состава, не названа.

В феврале 2023 года США передали Украине $5,4 млн конфискованных активов российского бизнесмена Константина Малофеева, основателя телеканала «Царьград». Он попал под западные санкции в 2014 году, тогда Украина, ЕС, США и Канада посчитали, что возглавляемый им фонд оказывал поддержку ополченцам республик Донбасса.

В начале октября Блинкен сообщил, что Запад изучает юридические основания, которые позволят передать Украине замороженные активы России. Он отметил, что большая часть средств находится в Европе, а не в Соединенных Штатах.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили российские активы и ввели против страны санкции.

Минфин США оценил общую стоимость замороженных российских активов примерно в $280 млрд. Министр финансов России Антон Силуанов уточнил, было заморожено $300 млрд — почти половина золотовалютных активов.

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Украина настаивает на передаче замороженных российских активов на восстановление страны после военных действий. Москва считает блокировку активов и планы по их передаче Киеву незаконными.

Теги
Конгресс США палата представителей США российские активы Украина
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