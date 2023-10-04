Блинкен заявил о поиске пути передачи Киеву $300 млрд активов России

Страны Запада изучают юридические основания, которые позволили бы использовать $300 млрд замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Техасском университете в Остине, трансляция шла на Youtube-канале Госдепа.

Большая часть этих средств, по словам Блинкена, находится в Европе, а не в Соединенных Штатах. «Мы изучаем, какие могут быть юридические основания у нас и у европейцев, чтобы фактически использовать эти активы в интересах Украины», — сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что для конфискации российских активов Запад должен подтвердить наличие для этого «правовой основы».

После начала Москвой военной спецоперации на Украине страны Запада заморозили российские активы и ввели против страны санкции. Минфин США оценивал общую стоимость замороженных российских активов примерно в $280 млрд. Министр финансов России Антон Силуанов уточнял, что из-за ограничительных мер была заморожена почти половина российских золотовалютных резервов, или около $300 млрд. Также заблокированы оказались зарубежные активы российских бизнесменов.

Телеканал CBS писал, что Минюст США ищет возможность передать Украине российские активы на более чем $1 млрд, конфискованные по всему миру с февраля 2022 года.

Украина настаивает на передаче замороженных российских активов на восстановление страны после военных действий. Москва считает блокировку активов и планы по их передаче Киеву незаконными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет искать «нелинейные, нестандартные варианты ответа» на такие действия.