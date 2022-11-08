США заявили о готовности к переговорам с Россией по инспекциям СНВ-3

Нед Прайс (Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters)

США готовы к переговорам с Россией по возобновлению инспекций в рамках договора СНВ-3 — о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021-м Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года. Согласно договору каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Россия и США должны были проводить инспекции на объектах друг друга, но в 2020 году стороны заморозили эту деятельность из-за пандемии.

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