Стремоусов заявил о скорой «развязке событий» в Херсоне

В ближайшие дни в Херсоне «ожидают развязку событий», написал в Telegram замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным», — добавил он. К посту он прикрепил видеообращение, на котором говорит о затишье на линии фронта.

«Ситуация на линии фронта без изменений. Как мы и говорили, наступило небольшое такое затишье. <...> Город Херсон находится сегодня в состоянии выжидания. Те люди, которые сейчас выехали с территории правобережной части Херсонской области на левобережную находятся в более безопасном состоянии», — говорит Стремоусов

Он продолжил, что массовая эвакуация закончилась, люди могут самостоятельно выехать, обратившись по горячей линии.

«Есть у нас сегодня вопрос времени. Я думаю, что в ближайшие недели, можно сказать, даже дни, ситуация будет понятной. То ли Николаев будет освобождаться в ближайшее время, то ли — Херсон, который <...> является стратегически важной точкой во всех тех процессах, которые происходят в сегодняшнем противостоянии добра и зла», — говорит в конце обращения Стремоусов.

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