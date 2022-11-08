Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 60,9 (+0,29) Инвестиции, 07 ноя, 16:33
Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 61,24 (-0,86) Инвестиции, 07 ноя, 16:33
Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим за сравнение Ротенберга с Тарасовым Спорт, 12:18
Стремоусов заявил о скорой «развязке событий» в Херсоне Политика, 12:15
Стоимость акций «Детского мира» на Мосбирже упала на 26% Инвестиции, 12:15
Как решить проблему ожирения, курения и грязного воздуха без инвестиций Партнерский проект, 12:10
В октябре в России возобновился отток средств из ПИФов Инвестиции, 12:08
Полное лунное затмение над Токио. Прямая трансляция Технологии и медиа, 12:07
Россиянка стала второй ракеткой мира в парном разряде Спорт, 12:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
NDR сообщила о найденной на «яхте Усманова» картине Марка Шагала Бизнес, 12:07
Борьба с манипуляторами и синдромом отличника: 12 книг от главы Skyeng Pro, 12:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:58
Число госпитализаций с COVID в России за сутки увеличилось в три раза Общество, 11:58
В Петербурге протестировали работу сирен оповещения. Видео Общество, 11:56
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:55
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 11:47
Военная операция на Украине ,  
0 

Стремоусов заявил о скорой «развязке событий» в Херсоне

Замглавы ВГА Стремоусов: в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий

В ближайшие дни в Херсоне «ожидают развязку событий», написал в Telegram замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным», — добавил он. К посту он прикрепил видеообращение, на котором говорит о затишье на линии фронта.

«Ситуация на линии фронта без изменений. Как мы и говорили, наступило небольшое такое затишье. <...> Город Херсон находится сегодня в состоянии выжидания. Те люди, которые сейчас выехали с территории правобережной части Херсонской области на левобережную находятся в более безопасном состоянии», — говорит Стремоусов

Он продолжил, что массовая эвакуация закончилась, люди могут самостоятельно выехать, обратившись по горячей линии.

«Есть у нас сегодня вопрос времени. Я думаю, что в ближайшие недели, можно сказать, даже дни, ситуация будет понятной. То ли Николаев будет освобождаться в ближайшее время, то ли — Херсон, который <...> является стратегически важной точкой во всех тех процессах, которые происходят в сегодняшнем противостоянии добра и зла», — говорит в конце обращения Стремоусов.

Материал дополняется.

Теги
Херсонская область Херсон
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter