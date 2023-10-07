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Палестино-израильский конфликт ,  
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Байден заявил о праве Израиля защищать себя

Байден заявил о праве Израиля защищать себя от террористической атаки
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
США поддерживают Израиль «перед лицом этого террористического нападения», заявил президент, подчеркнув, что «террористическим атакам никогда не может быть оправдания»

Президент США Джо Байден осудил «бессовестное» нападение боевиков ХАМАС на Израиль и заявил о праве страны защищать себя, его слова приводит AP.

По его словам, он сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Соединенные Штаты «поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения». «Израиль имеет право защищать себя и свой народ. Террористическим атакам никогда не может быть оправдания, и поддержка моей администрацией Израиля является твердой и непоколебимой», — подчеркнул Байден в Белом доме.

Американский лидер также предупредил «врагов Израиля», что «сейчас не время для какой-либо стороны, враждебной Израилю, использовать эти атаки для получения преимущества».

Ранее 7 октября в ходе разговора с Байденом премьер Израиля заявил о необходимости провести «длительную и мощную кампанию, в которой страна победит». Пентагон обещал помочь израильской армии всем возможным для отражения атаки.

7 октября ХАМАС начал военную операцию против Израиля. Страна подверглась массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Под ракетный удар попал в том числе Тель-Авив. В приграничные районы на юге страны вторглись боевики палестинской группировки. Руководитель военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал атаку на Израиль ответом на «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Нетаньяху заявил, что страна находится «в состоянии войны, а не военной операции». Израиль ответил авиаударами по целям ХАМАС в Газе.
Вечером ЦАХАЛ сообщил, что вернула под контроль большинство приграничных населенных пунктов.

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Премьер Израиля призвал жителей немедленно покинуть сектор Газа, так как армия будет действовать «повсюду с полной силой». «Все места, где находится ХАМАС, в этом городе зла, все места, где ХАМАС скрывается и действует, мы превратим их в руины», — предупредил он.

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Теги
Елена Чернышова
Джо Байден Израиль ХАМАС
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