Байден заявил о праве Израиля защищать себя
Президент США Джо Байден осудил «бессовестное» нападение боевиков ХАМАС на Израиль и заявил о праве страны защищать себя, его слова приводит AP.
По его словам, он сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Соединенные Штаты «поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения». «Израиль имеет право защищать себя и свой народ. Террористическим атакам никогда не может быть оправдания, и поддержка моей администрацией Израиля является твердой и непоколебимой», — подчеркнул Байден в Белом доме.
Американский лидер также предупредил «врагов Израиля», что «сейчас не время для какой-либо стороны, враждебной Израилю, использовать эти атаки для получения преимущества».
Ранее 7 октября в ходе разговора с Байденом премьер Израиля заявил о необходимости провести «длительную и мощную кампанию, в которой страна победит». Пентагон обещал помочь израильской армии всем возможным для отражения атаки.
7 октября ХАМАС начал военную операцию против Израиля. Страна подверглась массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Под ракетный удар попал в том числе Тель-Авив. В приграничные районы на юге страны вторглись боевики палестинской группировки. Руководитель военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал атаку на Израиль ответом на «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Нетаньяху заявил, что страна находится «в состоянии войны, а не военной операции». Израиль ответил авиаударами по целям ХАМАС в Газе.
Вечером ЦАХАЛ сообщил, что вернула под контроль большинство приграничных населенных пунктов.
Премьер Израиля призвал жителей немедленно покинуть сектор Газа, так как армия будет действовать «повсюду с полной силой». «Все места, где находится ХАМАС, в этом городе зла, все места, где ХАМАС скрывается и действует, мы превратим их в руины», — предупредил он.