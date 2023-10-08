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Палестино-израильский конфликт ,  
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Германия и Великобритания заявили о поддержке Израиля

Олаф Шольц и Риши Сунак заявили о поддержке Израиля
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что Израиль имеет право защищать себя и что Евросоюз поддерживает страну

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поддерживает Израиль в борьбе против ХАМАСа.

Он осудил «варварское» нападение группировки на страну. «Мы однозначно поддерживаем Израиль. Эта атака ХАМАСа трусливая и извращенная», — написал он в соцсети X (Twitter).

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил о поддержке Израиля. «Мы глубоко потрясены ракетным обстрелом из Газы и эскалацией насилия. Германия осуждает эти нападения ХАМАС и поддерживает Израиль», — написал Шольц в соцсети. Позднее он оставил сообщение «В солидарности с Израилем» на немецком и английском языках и опубликовал фото Бранденбургских ворот в Берлине, на которые был спроецирован израильский флаг.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сказала: «Израиль имеет право на защиту себя сегодня и потом. Евросоюз — с Израилем».

Накануне президент США Джо Байден подчеркнул, что его страна поддерживает Израиль «перед лицом этого террористического нападения», добавив, что «террористическим атакам никогда не может быть оправдания». «Израиль имеет право защищать себя и свой народ», — заявил Байден, пообещав «твердую и непоколебимую поддержку».

В то же время Иран и Сирия поддержали ХАМАС. Москва призвала палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня.

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Утром 7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля, страна подверглась ракетным атакам, отряд боевиков проник в ее приграничные районы. Израильская армия в ответ на нападение начала операцию «Железные мечи». Премьер Биньямин Нетаньяху в ночь на 8 октября объявил о завершении первой фазы операции и уничтожении большей части сил ХАМАСа, а также о начале наступления на Газу. Премьер отметил, что оно будет продолжаться «без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты».

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Теги
Елена Чернышова
Риши Сунак Олаф Шольц Израиль ХАМАС
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