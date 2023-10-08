Второй день войны Израиля с ХАМАС. Фотогалерея
Война Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС продолжается второй день. Большую часть боевиков ХАМАС вытеснили с израильской территории, бои идут в городе Кфар-Аза близ границы, Израиль наносит удары по сектору Газа.
Израильские военные у разрушенного полицейского участка в городе Сдерот.
Палестинцы у развалин дома в городе Хан-Юнис после удара со стороны Израиля.
Разрушенная мечеть в Хан-Юнисе.
Израильтяне в бомбоубежище в городе Ришон-ле-Цион.
Последствия ракетного удара в Тель-Авиве.
Последствия ракетного удара в Тель-Авиве.
Пожар в поле рядом с госпиталем в Ашкелоне на юге Израиля.
Израильская система ПВО «Железный купол» перехватывает запущенные из сектора Газа ракеты.
Женщина с палестинским флагом на акции в поддержку Палестины в Иране.