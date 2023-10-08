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Политика ,  
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Второй день войны Израиля с ХАМАС. Фотогалерея

Война Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС продолжается второй день. Большую часть боевиков ХАМАС вытеснили с израильской территории, бои идут в городе Кфар-Аза близ границы, Израиль наносит удары по сектору Газа. 
Израильские военные у разрушенного полицейского участка в городе&nbsp;Сдерот.&nbsp;
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильские военные у разрушенного полицейского участка в городе Сдерот. 

Палестинцы у развалин дома в городе Хан-Юнис после удара со стороны Израиля.
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинцы у развалин дома в городе Хан-Юнис после удара со стороны Израиля.

Разрушенная мечеть в Хан-Юнисе.
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Разрушенная мечеть в Хан-Юнисе.

Израильтяне в бомбоубежище в городе&nbsp;Ришон-ле-Цион.
Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильтяне в бомбоубежище в городе Ришон-ле-Цион.

Последствия ракетного удара в Тель-Авиве.
Фото: Amir Levy / Getty Images

Последствия ракетного удара в Тель-Авиве.

Последствия ракетного удара в Тель-Авиве.
Фото: Itai Ron / Reuters

Последствия ракетного удара в Тель-Авиве.

Пожар в поле рядом с госпиталем в Ашкелоне на юге Израиля.
Фото: Amir Cohen / Reuters

Пожар в поле рядом с госпиталем в Ашкелоне на юге Израиля.

Израильская система ПВО &laquo;Железный купол&raquo; перехватывает запущенные из сектора Газа ракеты.
Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильская система ПВО «Железный купол» перехватывает запущенные из сектора Газа ракеты.

Женщина с палестинским флагом на акции в поддержку Палестины в Иране.
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Женщина с палестинским флагом на акции в поддержку Палестины в Иране.

Теги
мультимедиа Израиль ХАМАС Палестина сектор Газа Ливан палестино-израильский конфликт
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