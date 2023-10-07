Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны

Ашкелон, Израиль (Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с первым публичным заявлением после нападения палестинского исламистского движения ХАМАС, заявив, что его страна находится в состоянии войны, а не «военной операции». Израильская армия ранее объявила о начала контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа в ответ на массированные ракетные обстрелы и проникновение боевиков на территорию страны.

Нетаньяху выложил видеообращение в соцсети X (бывшая Twitter). «Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. <...> И мы победим», — сказал он (цитата по Times of Israel). Премьер пообещал, что «враг заплатит беспрецедентную цену» и сообщил, что распорядился зачистить от боевиков приграничные населенные пункты.

Утром 7 октября ХАМАС выпустил по Израилю тысячи ракет, объявив о начале операции «Буря Аль-Аксы». Движение обвинило израильскую сторону в преступлениях против палестинцев и «неоднократных вторжениях» в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Министр обороны Израиля Йоав Галант в ответ заявил, что ХАМАС, объявив его стране войну, совершил большую ошибку. Израильские военные начали обстреливать позиции ХАМАСа в Секторе Газа.

Военный конфликт начался на неделе, на которую пришлась 50-я годовщина начала Войны Судного дня (война Египта и Сирии против Израиля 6-25 октября 1973 года).

Times of Israel пишет, что, по последним данным, в Израиле пострадали около 300 человек, погибли шестеро.

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