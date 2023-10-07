 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны

Биньямин Нетаньяху: Израиль находится в состоянии войны
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Ашкелон, Израиль
Ашкелон, Израиль (Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с первым публичным заявлением после нападения палестинского исламистского движения ХАМАС, заявив, что его страна находится в состоянии войны, а не «военной операции». Израильская армия ранее объявила о начала контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа в ответ на массированные ракетные обстрелы и проникновение боевиков на территорию страны.

Нетаньяху выложил видеообращение в соцсети X (бывшая Twitter). «Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. <...> И мы победим», — сказал он (цитата по Times of Israel). Премьер пообещал, что «враг заплатит беспрецедентную цену» и сообщил, что распорядился зачистить от боевиков приграничные населенные пункты.

Утром 7 октября ХАМАС выпустил по Израилю тысячи ракет, объявив о начале операции «Буря Аль-Аксы». Движение обвинило израильскую сторону в преступлениях против палестинцев и «неоднократных вторжениях» в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Министр обороны Израиля Йоав Галант в ответ заявил, что ХАМАС, объявив его стране войну, совершил большую ошибку. Израильские военные начали обстреливать позиции ХАМАСа в Секторе Газа.

Военный конфликт начался на неделе, на которую пришлась 50-я годовщина начала Войны Судного дня (война Египта и Сирии против Израиля 6-25 октября 1973 года).

Times of Israel пишет, что, по последним данным, в Израиле пострадали около 300 человек, погибли шестеро.

Материал дополняется

Теги
Биньямин Нетаньяху
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
Пропустившая сезон ученица Тутберидзе снялась с этапа Гран-при России Спорт, 12:31
ХАМАС объявил войну Израилю. Онлайн Политика, 12:27
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 12:25
В Новой Каховке подорвали машину секретаря отделения «Единой России» Политика, 12:24
Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны Политика, 12:17
Силы ХАМАС вторглись на территорию Израиля Политика, 11:55
ХАМАС объявил войну Израилю. Главное Политика, 11:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 11:39
В КХЛ отправили в отставку третьего тренера за неделю Спорт, 11:35
Украина попыталась нанести удар тактическими ракетами по целям в России Политика, 11:31
Даниил Медведев стартовал с победы на «Мастерс» в Шанхае Спорт, 11:26
В «Локомотиве» заявили об отсутствии игрового спада у Дзюбы Спорт, 11:08
Обострение конфликта Израиля и Палестины. Спецэфир телеканала РБК Политика, 11:08
Больше 200 человек пострадали после начала военных действий в Израиле Политика, 10:57